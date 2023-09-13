اوعى تضيع وقت خبر في الجون”.. هي دي الاخبار ولا بلاش.. هتاخد اكتر من 120 رغيف من غير بطاقة التموين دي طريقة سحرية وسهلة جداً في التموين

كيف تحصل على 100 رغيف خبز من التموين دون بطاقة؟… الحقيقة والتفاصيل سنتعرف على بطاقات التموين، وكيف نحصل علي 100رغيف خبز من التموين، بطاقات التموين هي… أحد الحلول السحرية للأسر البسيطة والمتوسطة للحصول على الخبز، الذي طرحته وزارة التموين، حتى يستفِيد الجميع من الخبز المدعوم، وتم تدشين كارت الخبز كمحاولة من الدولة لتقديم الدعم الكامل للمواطن حتى يمكن للجميع الاستفادة من الخبز والحصول على حصة لمن لا يمتلك بطاقة التموين.

كارت العيش لإنقاذ من لا يحمل بطاقة التموين

كشف وزير التموين الدكتور علي المصيلحى، عن الاستعداد لإصدار كارت جديد يعتمد على الدفع المسبق، ومن خلاله يمكن للمواطن أن يحصل على العيش المدعم بأسعاره الحرة، وهذا الكارت سيكون متاحا لأي مواطن لا يحمل بطاقة تموين.

وأوضح الوزير في لقاء تليفزيوني، أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن سعر العيش المدعم حتى تتمكن المواطنون الذين لا يمتلكون بطاقة تموين من شراء الخبز بالسعر الحر، بعد أن يحصلوا على “ديبيت كارد” من البريد المصري يتم التعامل من خلاله.

كمْ سعر رغيف الخبز في الكارت الجديد؟

وضعت وزارة التموين، سعر الخبز على الكارت الجديد ليكون سعر الرغيف المدعم 75 قرشا، على أن يحدد عدد الأرغفة التي سيحصل عليها المواطن استنادًا إلى الكارت الذي يحمله.

وتم تقسيم الكروت إلى ثلاث فئات مختلفة الأسعار، يمكن أن يحصل عليها المواطن وهي:

كارت الشحن الأول وقيمته 20 جنيهًا، وهو يتيح للمواطن الحصول على 25 رغيفًا، والكارت الآخر وسعره 50 جنيهًا، وهذا الكارت يوفر حتى 62 رغيفًا، أما الكارت الأخير وهو الأكبر وتصل قيمته إلى 100 جنيه وهو يوفر 124 رغيفًا.

كيفية التعامل بكارت العيش الجديد

عند الحصول على كارت العيش، سيتمكن المواطن من شراء الخبز طبقًا للكارت الذي قام بشرائه، فمثلاً إذا حصل على كارت 50 جنيها، سيتاح له 62 رغيفًا، وهذه الكروت ستكون مطبوعة وجاهزة وعند شرائها يقوم المواطن بالتوجه إلى صاحب المخبز لصرف عدد الأرغفة التي يحتاجها.

ويقوم صاحب المخبز بإدخال الكارت على الجهاز، مع تحديد عدد الأرغفة التي حصل عليها المواطن، ثم يتم خصمها من رصيد الكارت، وبذلك يمكن للمواطن معرفة الرصيد المتاح له من الكارت في أي وقت.