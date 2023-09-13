الغاء بطاقة التموين للأبد”.. التموين تحسم الجدل بشأن الغاء صرف العيش بالبطاقة والبديل إيََ

إلغاء بطاقة التموين للأبد وفقدها في تلك الحالة يجب أن تعرفها هناك أشخاص يقومون بتسجيل بيانات خاطئة ببطاقة التموين والتلاعب بوزارة التموين، ولكن عندما تكتشف الوزارة هذا التلاعب يتم خذف هذا الشخص نهائيا من بطاقة التموين، وهناك إصدارات من وزارة التموين بمنع صرف حصة الخبز والحصة التموينية لهؤلاء الأفراد الذين يستفيدون من بطاقة الدعم، وهذا بسبب أخذ الخبز من المخابز وبيعه لبعض المواطنين.

حذف بعض المواطنين من الدعم

يأتي هذا الأمر والكثير من الأشخاص لا يدركون خطورة هذا الأمر وهو هناك العديد من الأشخاص لا يحتاجون إلى العيش المدعم ببطاقة التموين ويقومون بترك بطاقة التموين بالإتفاق مع أحد العمال بالمخابز لأخذ حصة العيش من البطاقة وبيعه بطريقة غير قانونية، لبعض الأشخاص وبيعه بأسعار غير مدعمة فإذا تم التحفظ على بطاقة التموين بداخل الفرن يتم في المرة الأولى الإشارة إلى صاحب البطاقة وتقديم إنذار له بعدم فعل هذا الامر مرة ثانية، وأن تم بالفعل التحفظ على البطاقة مرة ثانية ووجوده بالفرن سوف يتم فرض العقوبة على مالكها، وسوف يتم وقف هذه البطاقة نهائيا وعدم رجوعها مرة أخرى لمالكها، ويتم أخذ الإجراءات القانونية بعدم تفعيلها مرة أخرى وعدم صرف العيش أو الحصة التموينية مرة أخرى.

الفئات التي تحرم من بطاقة التموين

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن الفئات المحرومة من التموين ويحذر لهم إستخدام بطاقة التموين لإنهم لا يستحقون الدعم وهم كالاتي:

حددت الوزارة أصحاب المهن والأعمال الخاصة والحرة الذين يوجد لديهم سيارات مسجلة بأسمائهم وخاصة السيارات العالية القيمة، والأشخاص الذين يقومون بدفع الضرائب التي تتعدى ال 100 جنيه فأكثر، إضافة إلى الأشخاص الذين يمتلكون الشركات أو المحلات التجارية أو العمارات التجارية التي يبلغ قيمتها ال 10 ملايين جنيه مصري، وأيضا من يمتلك السيارات الخاصة موديل 2014 أو أعلى من ذلك ويحرم أيضا الأشخاص الذين يتولون المناصب العالية في البلاد، وإضافة إلى مالكين الأراضي الزراعية لأكثر من 10 أفدنة وأكثر، ويحرم من بطاقة التموين الأشخاص الذين يقومون بدفع مصاريف مدرسية تتعدى العشرون ألف جنيه مصري، والذي تتعدى فاتورة الكهرباء الخاصة به 800 جنيه.