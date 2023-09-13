عشان متقولش معرفش”..يا فرحة ما تمت حالات لا تخطر على البال ولا حد حالات فصل الموظفين من العمل نهائياً والسبب مثير للدهشة!!

عشان متقولش معرفش حالات يتم فصل الموظفين فيها نهائيا هناك حالات يتم فصلها من الموظفين ويشغل هذا الامر الكثيرين من العمال لذلك حدد قانون العمل عدد من هذه الحالت التي يتوجب فصلها إذا تم إرتكاب هذه الأخطاء، ويقوم صاحب العمل بفصل الموظف دون أن يرجع إلى المحاكمة العمالية ولكن يحصل العامل على حقوقه المالية كاملة وهذا سنوضحهع من خلال مقالنا هذا.

الأخطاء التي تؤدي إلى فصل العامل نهائيا

هناك العديد من الأخطاء التي يقوم بها العامل أثناء تأدية وظيفته وتحدد كالأتي:

أذا تم إثبات بأن العامل ينتحل شخصية أخرى يتم فصله على الفور، وإذا قام العامل بفعل أشياء لا تليق بالعمل أو يحدث أضرار بالمنشأة يقوم صاحب العمل بفصله ويشترط أن يكون صاحب العمل قام بتبليغ الجهات المختصة بذلك، أذا قام العامل بعدم السماع لأوامر صاحب العمل الخاصة بالعمل وعدم إتباع التعليمات الخاصة بالعمال وسلامة المنشأة بشرط أن تكون تعليمات مسجلة ومعلنة يقوم صاحب العمل بفصله حالا، وإضافة إلى ذلك قيام العامل بالغياب وعدم الخضور لأكثر من عشرون يوما متقطعة دون سبب يتم فصله، وإذا قام العامل بإفشاء الأسرار الخاصة بالمنشأة يفصل من العمل، وهناك فعل أخر يقوم به بعض العمال وهو منافسة صاحب العمل في ذات النشاط يسمح وقتها لصاحب العمل فصله، وإذا قام العامل بشرب بعض المواد التي تؤدي إلى السكر مثل المخدرات وغيرة من المواد المسكرة وثبت ذلك يفصل حالا.

إجراءات وضوابط خروج الموظف من العمل

هناك إجراءات يجب العمل بها عند خروج الموظف من العمل ويجب الالتزام بها وهي كالاتي:

عندما ينتهي الموظف من سن المعاش يتم التعامل معه فورا بالخروج من العمل أو بصورة أخرى وهي تقديم إستقالة لصاحب العمل فسوف يتم فصله من العمل بصورة مباشرة، وإذا قام العامل أو الموظف بالتقديم على الخروج على المعاش بسن مبكر يتم فصله، وتلزم المنشأة بتوفير جميع المستحقات اللزمة للموظفين في حين الخروج من الوظيفة بهذه الحالات التي تم ذكرها، وتقديم معاش شهري له يساعده على المعيشة وهذا يكون مقدم من الحكومة دعما له ولما قام به من عمل طول السنين الماضية.