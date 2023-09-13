دي الفرحة هتكون أحلى من فرحتين بلبط لو اسمك فيهم”.. صرف مكافأة 1200 جنيه بمناسبة المولد النبوي الشريف لجميع العاملين في تلك الفئات

حقيقة صرف 1200 جنيه بمناسبة المولد النبوي هناك الكثير من الأقاويل حول موضوع صرف مبلغ مالي للعاملين بجميع المناطق الأزهرية ويقدر ب 1200 جنيه، وهذا بسبب قدوم المولد النبوي الشريف، فهذا الأمر يشغل الكثير من الأشخاص وجاء هذا الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي، لذلك سوف نقوم بالبحث عن هذا الخبر حتى نصل لحقيقة الأمر من خلال مقالنا هذا وتوفير كل المعلومات اللازمة.

حقيقة صرف 1200 جنيه للعاملين بالقطاع الأزهري

بالفعل أمر الإمام الأكبر شيخ الأوهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بصرف مبلغ 1200جنيه للعديد من العاملين بهذه المنشأت الأزهرية، مثل الموظفين والإداريين والوعاظ والمتعاقدين لنظام أجر الحصة والعاملات برياض الأطفال والمنتدبين بجميع المناطق الأزهرية، وهذا القرار يأتي من خلال بند 3 نوع 14 الذي يخص مكافآت الإمتحانات وهذا لحسن سير العملية الإمتحانية من خلال العاملين عليها، وأشار فضيلة الإمام إلى الأفراد التي تم التعاقد معهم على بند 3/2 أجور موسمين، فسيتم خصم هذا البند وهذا بسبب تحقيق الإنضباط في الدور الثاني يالإختبارات لكل الصفوف بالمعاهد الازهرية لهذا العام الدراسي خلال فترة النقل.

معلومات عن الأزهر الشريف

الأزهر الشريف هو من أهم المؤسسات التي توجد بداخل جمهورية مصر العربية، لإنه هو المؤسسة الدينية التي لا يمكن أن يستغنى عنها، فيوجد مقرها الأساسي في مبنى مشيخة الأزهر الشريف بالعاصمة بالقاهرة، يأتي إليها من جميع دول العالم الأشخاص منهم من يريد أن يعرف كيفية الإسلام بالله عز وجل، ومنهم من يأتي لمعرفة الأمور الدينية ومنهم من يإتي إليها ليصل لحل مشكلة له تخص الدين، فهو مقر تم إنشاؤه من أجل نشر الدعوة الإسلامية لجميع دول العالم، وهذا كان على يد الخليفة الفاطمي ويعرف بالمعز لدين الله في عام 972 ميلاديا، والآن هي تحت عصمة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب أكبر العلماء بمصر فهو درس بجميع الشعب التي تضم جميع المعلومات عن الدين الإسلامي، فهو له مكانة عالية جدا بمصر و جميع الدول العربية ويتوافد إلية الكثير من دول العالم لمعرفة أرائه بالأمور الدينية، والأزهر الشريف بمصر يتوافد له الكثير من الاشخاص لزيارة هذه المنارة الإسلامية لإنها من أهم المنارات حول العالم.