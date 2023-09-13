في تلك المواعيد هنباركلك”..هتبني براحتك وعلى ارضك … تعرف على جميع الشروط الحصول على رخصة بناء جديدة وماهي شروط قانون البناء الجديد مفاجـأ,ة

في تلك المواعيد هنباركلك بفتح التصالح في قانون البناء هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن موعد فتح باب التصالح لقانون البناء، وهناك مصدر مسئول قال في تصريحات بهذا الموضوع بإنه سيتم وضع اللأئحة التنفيذية لهذا الموضوع ولقانون التصالح للمخالفات في البناء، وسوف يتم الأعلان عن الموعد الذي سيتم فيه فتح هذا الباب لتلقي جميع الطلبات للتصالح بهذا الأمر، ولكن هناك بعض القرارت التي يجب الموافقة عليها قبل الاعلان عن فتح باب التقديم.

موعد فتح باب قانون التصالح

هناك الكثير من الأشخاص ينتظرون فتح باب التصالح بمصر ولكن أوضح النائب السيد شمس الدين بأن هذا القانون الجديد جاء في مصلحة المواطن المصري، لقيام الحكومة بسحب هذا الملف من البرلمان لتعديله ليصبح متوازن مع المواطن، ولا يكون عبء عليه كالسابق كما أشار إلى أن الحكومة سوف تقوم بتقديمة مرة ثانية، ليتم مناقشته مرة أخرى في البرلمان وهذا سيتم في شهر أكتوبر المقبل، وسيتم خروج القرار من مجلس النواب وسوف يلبي جميع الإقتراحات بالمجتمع بشرط أن يرضي الجميع.

شروط التصالح لقانون البناء في مخالفات المباني

قامت الحكومة المصرية بوضع العديد من الشروط ليتم التصالح مع الأشخاص الذين قاموا بمخالفات المباني ومن أهم هذه الشروط هي كالأتي:

يجب أن تكون المخالفة حدثت قبل قيد المبنى الذي يخص الطراز المعماري، ويشترط أن تكون المخالفة بالقيام ببناء دور إضافي على العقار الذي تم تسجيله سابقا، ويشترط أن تكون الدور المضاف لا يؤثر على المبنى من أي ناحية ولا يفقد مقومات قيده بالسجل، ويجب أن يقوم الجهاز القومي بالموافقة على هذا التنسيق الحضاري.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

هناك تعديلات يضعها قانون التصالح لذلك تم الإنتهاء من التعديلات لهذا القانون الجديد من وزارة العدل، وتم مناقشة هذا الأمر داخل اللجان البرلمانية المختصة وهذا من خلال مجلس النواب، لذلك يقوم قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء ببذل جهد كبير ليسهل على الأشخاص الكثير من التيسرات لهؤلاء المتقدمين لقانون التصالح، المسجل برقم 17 لعام 2019 وهذا القانون يتم قبول أوراق المتقدمين على التصالح لتقنين أوضاعهم ولحل هذه المشكلة التي تم تعطيلها لشهور عديدة.