طلع بطاقة الخدمات المتكاملة للحصول على سيارات مجهزة “من هنـــا” .. استخرج البطاقة بأسهل الطرق

واحدة من الخدمات التي أتاحتها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين والمواطنات هي بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي من خلالها يمكن للمستفيد الحصول على عدد كبير من المزايا، ولذا نجد الكثيرون يتساءلون عن طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم ورابط الاستعلام، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذه البطاقة، فتابعوا معنا.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة يهتمون بالبحث عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها البطاقة، حيث يمكن الاستعلام بطريقة سهلة، وذلك من خلال السير على هذه الخطوات:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الموجودة على شبكة الإنترنت.http://moss.gov.eg/

اضغط على موقع المجالس الطبية ومن ثم أضف الرقم القومي الخاص بك.

انقر على الاستعلام عن الخدمات المتكاملة واضغط على بحث.

بعدها سيتم حجز موعد لك والتوجه لمكتب التأهيل، وفي حالة إن تم تأهيلك سوف تظهر النتيجة أمامك بالتفصيل.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

وضحنا لكم رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم، وبالنسبة لأبرز مزايا البطاقة فهي على النحو التالي: