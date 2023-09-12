الإعفاء نهائيًا من دفع فاتورة التليفون الأرضي لهذه الفئات فقط!! المصرية للاتصالات تُعلن عن كافة التفاصيل

المشتركين في خدمات شركة المصرية للاتصالات يبحثون في الوقت الحالي عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، بحيث يتمكنوا من الاستعلام عن الفواتير الخاصة بهم قبل أن تتراكم عليهم ويُعرضوا للغرامات أو يتم فصل الخدمة عنهم، سواء خدمة الاتصال أو خدمة الإنترنت المنزلي، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط الاستعلام والطرق التي من خلالها يتم تسديد الفاتورة، فضلًا تابعوا معنا.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تتبع شركة المصرية للاتصالات وي سياسة الدفع بشكل ربع سنوي لجميع المستفيدين المسجلين في الشركة، وبعد صدور الفاتورة يمكن للمواطنين والمواطنات الاستعلام عن أي فاتورة متراكمة على الخط الأرضي الخاص بهم من خلال اتباع عدد من الخطوات والتي تأتي على النحو التالي:

عليك أن تتوجه في البداية إلى شركة المصرية للاتصالات الموجودة على شبكة الإنترنت.

اختر الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي.

أضف رقم الهاتف الأرضي الخاص بك وأسبقه بكود المحافظة.

انقر على إظهار الفواتير وبعدها سوف تظهر لك أي فاتورة متراكمة عليك لم يتم سدادها.

طريقة دفع فواتير الهاتف الأرضي هذا الشهر

أرفقنا بالأعلى رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي، وبالنسبة للطرق التي يتم من خلالها دفع فاتورة الأرضي، فهي أكثر من طريقة وتأتي على النحو التالي: