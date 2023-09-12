رسميًا بأمر رئاسي لأصحاب تكافل وكرامة “صرف 500 جنية لكل مواطن” بمناسبة المولد النبوي

المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة يبحثون في الوقت الحالي عن رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، حيث منهم من يبحث عن البوابة من أجل الاستعلام عن بوابة الدعم ومنهم من يقوم بتقديم شكوى على عدم نزول المعاش له أو غير ذلك، وفي تقرير اليوم سنوف نرفق لكم رابط البوابة والطريقة التي من خلالها يتم تقديم الشكوى أو عمل استعلام عن معاشه، فضلًا تابعوا معنا.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

حتى تتمكن من الاستعلام عن الدعم الخاص بك أو تقديم شكوى لأي سبب من الأسباب، عليك أن تقوم بالسير على هذه الخطوات:

قم بالولوج إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الموجود على شبكة الإنترنت.https://tk.moss.gov.eg/

اضغط على الاستعلام والشكاوى، ثم أضف الرقم القومي الخاص بك.

بعدها حدد ترغب في عمل استعلام أم تقديم شكوى.

في حالة الاستعلام سوف تظهر أمامك كل المعلومات الخاصة بالبطاقة، وفي حالة الشكوى قدم المعلومات والمستندات التي في ضوئها ستقوم بتقديم شكوى.

بعدها يتبين لك ما تبحث عنه.

متى ينزل معاش تكافل وكرامة هذا الشهر؟

وضحنا لكم بالأعلى رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، حيث من خلال الولوج إلى البوابة يمكن القيام بكل ما يرغب به المستعلم، وبالنسبة للمعاش الخاص بتكافل وكرامة، فهو ينزل باليوم الأول من الشهر الميلادي، حيث أول الشهر هو الموعد الثابت، وذلك سواء من هم مسجلين في برنامج تكافل أو المسجلين في برنامج كرامة، حيث شهر أكتوبر القادم سوف ينزل المعاش يوم الأحد الأول من أكتوبر من عام 2023.