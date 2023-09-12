تحميل قوائم الكشوفات عبر رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 “من هنـــا”

بحثًا مكثفًا في هذه الساعات من قبل المواطنين والمواطنات في دولة العراق يبحثون عن رابط أسماء الرعاية الاجتماعية 2023، وذلك من أجل التعرف على المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث الحصول على دعم شهري للمستفيدين والمسجلين في الوزارة، حيث تقوم الوزارة بتقديم هذه الرعاية إلى الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط الأسماء وطريقة التعرف عليها، فضلًا تابعوا معنا.

رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

يمكن للمسجلين في برنامج الرعاية الاجتماعية في دولة العراق التعرف على مدى شمولهم في الوجبة الأخيرة من البرنامج أم لا من خلال السير على عدد من الخطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

عليك أن تتوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.https://spa.gov.iq/umbrella/

اضغط على منصة مظلتي، ثم اضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.

أضف رقم الوجبة الذي ترغب في الاستعلام عنها.

أضف رقم الهوية الخاصة بك، ثم انقر على استعلام.

بعدها يتبين لك هل اسمك مشمول في الرعاية أم لا.

المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

وضحنا لكم رابط أسماء الرعاية الاجتماعية 2023، وبالنسبة للمشمولين بهذه الرعاية، فيجب أن تتوافر بهم عدد من الشروط والتي تأتي على النحو التالي: