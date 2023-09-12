تردد قنوات روتانا 2023 “على جميع الأقمار الصناعية” مش هتقدر بجد تغمض عينيك

ارتفعت معدلات البحث في الوقت الحالي من قبل المواطنين والمواطنات في الوقت الحالي عن تردد قنوات روتانا 2023، حيث واحدة من أشهر القنوات التي تقوم بعرض الأفلام السينمائية على شاشتها على مدار الأربعة وعشرين ساعة دون انقطاع، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تردد القناة وكيف يمكن تثبيت تردد القناة؟ فضلًا تابعوا معنا.

تردد قنوات روتانا 2023

تُعتبر قناة روتانا سينما واحدة من أشهر وأقدم القنوات التي تقوم ببث عدد من الأفلام على شاشاتها، وتقوم بعرض الأفلام سواء القديمة أو عرض أول، وتتميز القناة بأنها تقوم ببث محتواها على أكثر من قمر صناعي، حيث على النايل سات والعرب سات، حيث يأتي تردد القناة على النحو التالي:

تردد القناة على نايل سات

تردد القناة هو 12226 أو 11296.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز 27500.

جودة القناة هي HD.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

تردد القناة على عرب سات

تردد القناة هو 11843.

معدل الترميز 27500.

اتجاه الاستقطاب هو الأفقي.

جودة القناة هو HD

طريقة تثبيت تردد قنوات روتانا 2023

وضحنا لكم إحداثيات تردد قنوات روتانا 2023 على القمر الصناعي عرب سات وعلى القمر الصناعي نايل سات، وبالنسبة للتردد فيمكن بكل سهولة تثبيت التردد من خلال السير على الخطوات التالية: