مش عايز تدفع فاتورة الكهرباء بتاع الشهر ده وعايز الكهرباء تفضل شغالة؟!! “أمشي على الطريقة دي بالتفصيل”

المستفيدين من خدمات الشركة القابضة للكهرباء في الإسكندرية يبحثون في الوقت الحالي عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية، وذلك من أجل الاستعلام عن قيم فواتير الكهرباء المتراكمة عليهم، بحيث يقوموا بتسديد هذه الفواتير قبل أن يتراكم مبلغ كبير عليهم، وفي تقرير اليوم نوضح لكم خطوات الاستعلام وهل يمكن سداد الفاتورة بشكل إلكتروني من الشبكة أم لا، هذا ما سنوضحه لكم في تقرير اليوم، فتابعوا معنا.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية

عدد كبير من المواطنين من محافظة الإسكندرية يرغبون في التعرف على قيمة فاتورة شهر سبتمبر الخاصة بالكهرباء، حيث يمكن للجميع الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بهم من خلال سيرهم على عدد من الخطوات والتي تأتي على هذا النحو:

توجه في البداية إلى موقع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الموجودة على شبكة الإنترنت.https://alex.ahram.org.eg/

اضغط على الخدمات الإلكترونية ومنها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

أدخل الرقم الآلي الخاص بالعداد الخاص بك، ثم انقر على استعلام.

بعدها يتبين لك قيمة فاتورة الكهرباء الموجودة على عدادك شهر سبتمبر الحالي.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالإسكندرية سبتمبر 2023

وضحنا لكم رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية، وبالنسبة لطريقة سداد الفاتورة، فهي على النحو التالي: