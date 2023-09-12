خطوات معرفة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 “من هنـــا” بالاسم فقط بدون رقم امتحاني

أتاحت وزارة التربية العراقية للمواطنين والمواطنات في العراق تقديم اعتراض على النتائج الخاصة بالدور الأول، وبعد إعلان النتيجة نجد الكثيرون يتساءلون عن طريقة معرفة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 ورابط موقع نتائجنا والذي من خلاله يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الاعتراضات للدور الأول، فضلًا تابعوا معنا لنوضح مع حضراتكم طريقة الاستعلام عن النتيجة.

معرفة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

بعد أن انتهت وزارة التربية العراقية من مراجعة اعتراضات الصف السادس الإعدادي الدور الأول لعام 2023، بدأ الكثير من الطلاب بالبحث عن النتيجة، والجدير بالذكر أن أعمال التصحيح انتهت وتم رصد الدرجات الخاصة بالطلاب والطالبات، ثم تم إتاحتها لهم على موقع نتائجنا الرسمي، والجدير بالذكر أنه كان ملزوم من ولي الأمر دفع مبلغ ثلاث آلاف دينار عراقي كي يقوم بتقديم طلب اعتراض.

رابط معرفة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

يمكن الاطلاع على نتائج اعتراضات الصف السادس العراقي للدور الأول عبر موقع نتائجنا أو من خلال موقع وزارة التربية العراقية، حيث تأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي: