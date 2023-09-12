تردد قنوات SSC الرياضية Sport السعودية 2023 بعد التحديث

تردد قنوات SSC الرياضية السعودية، تعد هذه القنوات من أكبر القنوات الرياضية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، بل في العالم بأجمعه، حيث إنها تقوم ببث العديد من المباريات المحلية والعالمية، التي من خلالها تسهم في نقل الحدث الرياضي في ثواني قليلة، مع العلم أن تردد هذه القناة يتغير من وقت إلى أخر وفقًا لأحدث الترددات المختلفة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليه الجميع.

تردد قنوات SSC الرياضية السعودية 2023

من الممكن القيام باستقبال قنوات SSC الرياضية السعودية على النايل سات، وفقًا لما يلي:-

التردد الخاص بالقناة هو 12418.

معامل الترميز يتمثل في 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو 2/3.

بينما الاستقطاب هو عمودي.

الجودة عالية.

تردد القنوات على النايل سات

قبل أن يتم تشفير القنوات الرياضية السعودية، كان من الممكن استقبالها على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للأتي:-

التردد هو 12523.

بينما معامل الترميز يتمثل في 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو 5/6.

الاستقطاب الخاص بالقناة هو عمودي.

ضبط تردد قنوات SSC الرياضية السعودية

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستقبال قنوات SSC الرياضية السعودية، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-