صرف منحة 1000 جنيه من الحكومة لكل مواطن يمتلك هذة البطاقة الشخصية من البريد المصري حقيقة أم أشاعة ؟

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، هذا الأسبوع، ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول وجود روابط إلكترونية منسوبة للبريد المصري، تزعم أنه تم منح مكافأة قدرها 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الهوية الوطنية، وهذا غير صحيح. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة الوطنية للبريد، التي نفت الخبر وليس له أساس من الصحة.

صرف منحة قدرها 1000 جنيه لكل مواطن

أعلنت الهيئة القومية للبريد، أنه لا يوجد دليل صحيح على منح مكافأة قدرها 1000 جنيه لكل مواطن لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، حيث أن الروابط المنتشرة وهمية تماما وأن هذه المكافآت ليست حقيقية، ولا علاقة لها بالهيئة القومية للبريد. هيئة البريد. وأشارت الهيئة إلى أن الإعلانات التي تتم عن طريق أنشطة الهيئة الوطنية للبريد تتم عبر قنوات الاتصال الرسمية أو من خلال الاتصال المباشر على الخط الساخن 16789. وحذرت الهيئة المواطنين بشدة من الانسياق وراء هذه الروابط الخادعة التي تهدف إلى استغلال بياناتهم الشخصية. وأكدت الهيئة الوطنية للبريد أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يقوم بالترويج لهذه الروابط الوهمية؟

منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه

وسيتم تشكيل لجنة لوضع اللوائح والقواعد والقوانين اللازمة. منحة قدرها 1000 جنيه لكل مواطن. وسيوفر هذا الصندوق الجديد فرصا كبيرة لفئة من العمالة غير المنتظمة لم تكن متاحة من قبل. سيتمكن أي عامل غير منتظم في أي قطاع أو مجال من التسجيل ودفع الاشتراك. ويشمل ذلك زيادة أعداد العمالة غير المنتظمة وتعزيز توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم. أصدرت وزارة العمل تعميما شددت فيه على ضرورة حصول جميع الجهات والشركات المتعاملة مع المقاولين على وثيقة من القوى العاملة تثبت تسجيل العمالة غير المنتظمة لديها.وتم تسجيل 350 ألف عامل غير نظامي حتى الآن.

حقيقة صرف منحة 1000 جنيه لكل مواطن من البريد المصري

ويجب في البداية على الجميع الحذر من مثل هذه الشائعات والمعلومات المشبوهة والمزيفة، حيث يتم البحث عن الحقائق والتأكد من المعلومات، مما يساهم في الحفاظ على سلامتهم وحمايتهم من مخاطر الاحتيال الإلكتروني وتضليل المواطنين في جمهورية مصر العربية.