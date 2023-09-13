رابط الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعى وموعد التقديم وأسعار الشقق 2023

يبحث العديد عن كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي. ويعتبر هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي شغلت الكثير من المواطنين. هذه الأسئلة تطرح مع اقتراب موعد إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي. وسيتم دعم وتمويل هذه الشقق السكنية، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة في جمهورية مصر العربية.

موعد التقديم على حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023

في البداية تشكل هذه الشقق السكنية أهمية كبيرة لجميع المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء جداً. كما أنهم أول المواطنين الذين حجزوا هذه الشقق السكنية. وسيكون موعد فتح الحجز لهذه الشقق السكنية نهاية نهاية العام لعام 2023 أو خلال الشهر الأول من العام الجديد وهو العام 2024.

الشقق السكنية وخاصة لذوي الدخل المحدود لعام 2023

نقوم بالإعلان عن هذه الشقق السكنية خاصة لذوي الدخل المحدود فقط. مساحة الشقق السكنية 75 متر مربع، وهذه الشقق السكنية عليها دفعة أولى 15 ألف. كما توجد شقق سكنية بمساحة 95 متراً مربعاً، ويبلغ المقدم لهذه الشقق حوالي 19 ألف جنيه، ويتم سداد هذه الأقساط على المدى الطويل حوالي 29 سنة كحد أقصى.

أسعار الشقق السكنية في عام 2023

في البداية تم تسجيل أسعار هذه الشقق السكنية لمحدودي الدخل. مساحة الشقة 80 متراً مربعاً، وسعر هذه المساحة 300 ألف جنيه. كما توجد شقق سكنية بمساحة 70 متراً مربعاً بسعر حوالي 200 ألف. وتتزايد أسعار هذه الشقق السكنية، حيث تتراوح ما بين 300 إلى 350 ألف جنيه، فتبلغ أسعار الوحدات 85 مترًا مربعًا داخل جمهورية مصر العربية.

أسعار مواقع هذه الشقق السكنية عام 2023

يوجد العديد من الشقق السكنية في العديد من المدن الجديدة، وتتواجد هذه الشقق السكنية في المدن الجديدة حوالي 11 مدينة جديدة. يوجد شقق سكنية في مدينة أكتوبر، وبعض الشقق السكنية في القاهرة الجديدة، وأيضًا بعضها في مدينة العبور الجديدة، كما يوجد أيضًا شقق سكنية في حدائق أكتوبر. كما أن هذه الشقق موجودة في المنصورة والعديد من المدن الجديدة الأخرى. وهذه الشقق السكنية متاحة لجميع المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود. هناك العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع وحول موعد فتح الحجز لهذه الشقق السكنية. وسيتم الإعلان عنها في سبتمبر 2023 أو الشهر الأول من العام. وفي العام الجديد 2024 ستكون هذه الشقق السكنية متاحة للحجز وخاصة للعائلات ذات الدخل المحدود، وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتأمين هذه الشقق السكنية لذوي الدخل المحدود ليعيشوا حياة كريمة وسعيدة خالية من المشاكل والمشاكل. تعب. وتعتبر هذه الشقق السكنية مشروعاً قومي في مصر.