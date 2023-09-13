“استعلم الآن” الأسماء الجديدة في التكافل والكرامة 2023 بالرقم القومي

الكثير من من المواطنين في مصر يبحثون عن الأسماء الجديدة في التكافل والكرامة 2023، حيث تقدم الحكومة خدمة التكافل والكرامة لمساعدة المواطنين، إذ يُعتبر البحث عن معلومات الأشخاص المسجلين في برنامج تكافل وكرامة 2023 باستخدام الرقم القومي أمرًا هاما بالنسبة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة المصرية، حيث يوفر هذا النظام إمكانية التحقق من وجود أسماء جديدة تمت إضافتها إلى قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة 2023 عبر إدخال الرقم القومي للفرد.
الأسماء الجديدة في التكافل والكرامة 2023
برنامج تكافل وكرامة 2023 يهدف إلى تقديم دعم مالي وخدمي للأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في مصر، والتسجيل في البرنامج هو الخطوة الأولى للمستفيدين من هذه المزايا، حيث تساند الدولة الأسر ذوي الدخل المنخفض، وذلك لكفاية حاجيتاها، وضمان كافة حقوقها اجتماعيا وصحيا، والهدف من خدمة التكافل والكرامة حماية الطبقات التي تعاني بشدة من الفقر، نظرا للأزمات التي تعصف بالبلاد من كل جانب، كما أن تلك الخدمة تساعد كبار السن.
شروط التسجيل في خدمة التكافل والكرامة 2023
يوجد عدة شروط يجب معرفتها قبل التسجيل في خدمة التكافل والكرامة، وهذه الشروط تتخلص في:
- يجب أن يكون المتقدم غير مسجل في أي وظيفة حكومية.
- يجب أن لا يعتمد أبناء المتقدم على هذا المعاش.
- يجب أن لا يمتلك المتقدم أي أملاك عقارية أو زراعية أو سيارة أو ممتلكات أخرى.
- يجب على المتقدم إحضار جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب.
الاستعلام عن الاسماء الجديدة في التكافل والكرامة 2023
- الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- ابحث عن خانة “استعلم عن نتيجتك” أو ما يماثلها وقم بالنقر عليها.
- ستُطلب منك تسجيل رقم الهوية الشخصية الوطنية للمتقدم في الحقل المخصص.
- بعد إدخال رقم الهوية، قم بالنقر على رمز “استعلم” أو ما يماثله.
- سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة على الفور.
- ستتضمن النتيجة قائمة بأسماء المتقدمين المقبولين للحصول على الدعم.
- إذا كان هناك رفض للمتقدم، سيتم توضيح سبب الرفض في النتيجة.
- إذا كان لديك اعتراض على النتيجة، يمكنك تقديم الاعتراض واتباع الإجراءات المعلنة لذلك.
الأوراق المطلوبة للتسجيل في التكافل والكرامة
لابد من إحضار بعض الأوراق للتقديم في خدمة التكافل والكرامة، وهذه الأوراق هي:
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم وزوجته.
- قسيمة الزواج في حالة الزواج، أو شهادة الطلاق في حالة الطلاق، أو شهادة الوفاة في حالة الوفاة.
- صور من شهادات ميلاد الأبناء.
- إثبات قيد الأبناء في المراحل التعليمية المختلفة.
كيفية التسجيل في خدمة التكافل والكرامة 2023
فيما يلي خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2023:
- أولا يجب التحقق من وجود الأسماء الجديدة في قاعدة بيانات تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي.
- الاتجاه إلى مكتب البرنامج المحلي أو إدارة الرعاية الاجتماعية في المحافظة التي يقيم فيها الفرد المسجل.
- تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وشهادة الزواج (إذا كان المتقدم متزوجًا) وشهادة الوفاة (إذا كان المتقدم أرملًا) وغيرها من الوثائق المطلوبة.
- إجراء المقابلة الشخصية مع موظفي البرنامج وتقديم المزيد من المعلومات حول الأسرة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية.
- انتظار الرد من البرنامج وتوافر الدعم المالي والخدمي للأسر المستحقة.