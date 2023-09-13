“استعلم الآن” الأسماء الجديدة في التكافل والكرامة 2023 بالرقم القومي

برنامج تكافل وكرامة 2023 يهدف إلى تقديم دعم مالي وخدمي للأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في مصر، والتسجيل في البرنامج هو الخطوة الأولى للمستفيدين من هذه المزايا، حيث تساند الدولة الأسر ذوي الدخل المنخفض، وذلك لكفاية حاجيتاها، وضمان كافة حقوقها اجتماعيا وصحيا، والهدف من خدمة التكافل والكرامة حماية الطبقات التي تعاني بشدة من الفقر، نظرا للأزمات التي تعصف بالبلاد من كل جانب، كما أن تلك الخدمة تساعد كبار السن.

شروط التسجيل في خدمة التكافل والكرامة 2023

يوجد عدة شروط يجب معرفتها قبل التسجيل في خدمة التكافل والكرامة، وهذه الشروط تتخلص في:

يجب أن يكون المتقدم غير مسجل في أي وظيفة حكومية.

يجب أن لا يعتمد أبناء المتقدم على هذا المعاش.

يجب أن لا يمتلك المتقدم أي أملاك عقارية أو زراعية أو سيارة أو ممتلكات أخرى.

يجب على المتقدم إحضار جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب.

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