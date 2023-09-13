رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر لدى وزارة التضامن الاجتماعي 2023

الآن استفسر عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة. وبذلت الدولة جهداً من أجل ذوي الدخل المحدود، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاشات تكافل وكرامة. وتبين أن هذا التاريخ يقع في منتصف شهر سبتمبر الحالي. كما قدمت الدولة منحة منحة للمحتاجين للمساعدة في تغطية نفقات المعيشة وساعدت الدولة العديد من المواطنين المصريين من أجل تخفيف أعباء الحياة ولو قليلاً عنهم. وفي هذا المقال سنوضح من يستحق هذه المنحة، وطريقة التقديم على هذه المنحة، والشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن المتقدم من التقدم لهذه المنحة.

رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة بالمستندات

وللتقديم على هذه المنحة يجب التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشؤون الاجتماعية التابعة للشخص المتقدم للتقديم على هذه المنحة. وللقيام بذلك يجب عليه إحضار جميع الأوراق المطلوبة لذلك، وتشمل هذه الأوراق ما يلي:

يجب إحضار صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

كذلك يجب على مقدم الطلب إحضار نسخة من شهادة الميلاد لكل فرد من أفراد أسرته.

إذا كان مقدم الطلب متزوجاً، عليه إحضار نسخة من قسيمة جواز السفر.

يجب على الشخص المتقدم أيضًا إحضار نسخ من بطاقة الدعم.

في حال شكوى مقدم الطلب من أي أمراض صحية أو أمراض مزمنة أو أي إعاقة، يجب على مقدم الطلب إحضار نسخة من الفحص الطبي لإثبات حالته.

إذا انفصل مقدم الطلب عن زوجته، فيجب عليه إحضار الشهادة الرسمية التي تثبت ذلك.

في حال كان لدى المتقدم أطفال يجب عليه التوجه إلى مدرسة الأطفال لإحضار الشهادة التعليمية الخاصة لكل شخص لإثبات المرحلة التعليمية التي يتواجد فيها.

طريقة تفعيل كارت فيزا صاحب الحق في تكافل وكرامة

أولاً، عليك الذهاب إلى أقرب فرع للبنك أو الاتصال بخدمة العملاء وإبلاغهم برغبتك في التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. بعد الانتهاء من الخطوة الأولى ستقوم بكتابة الرقم الوطني والرقم السري على ظهر هذه البطاقة البنكية ومن ثم ستقوم بكتابة كلمة المرور. البطاقة الجديدة وبعدها ستوافق على الشروط والالتزامات التي يحددها البنك.