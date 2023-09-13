رابط اضافة المواليد علي بطاقة التموين بالمستندات المطلوبة عبر موقع بوابة مصر الرقمية 2023

المواليد الجدد على البطاقة التموينية. تعتبر بوابة مصر الرقمية من أفضل البرامج الحكومية التي اهتمت بها الدولة المصرية والتي تعمل على التقديم على أي خدمة تموينية إلكترونيا دون الحاجة لزيارة الجهات الحكومية. وهي متاحة لجميع العاملين الذين ليس لديهم الحد الأدنى من الوقت للذهاب إلى الجهات الحكومية. من خلال هذه البوابة الرقمية: يمكن لأولياء الأمور إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية من خلال الدخول على منصتهم، والتي تتيح التسجيل من خلال رقم الهاتف فقط. وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية التقديم إلكترونياً بأسهل الطرق والمستندات المطلوبة للتقديم.

رابط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

هناك عدة خطوات وضعتها وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة التموين المصرية لطريقة إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية وهي كالتالي:

يشترط أولاً تسجيل الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية، ثم بعد ذلك يشترط تسجيل الدخول. ويجب على مقدم الطلب إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

تظهر عدة صناديق. اختيار خانة إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية.

ثم تقوم بتسجيل البيانات الشخصية وكذلك بيانات الطفل الذي تقوم بإضافته وأيضا إضافة عدد أفراد الأسرة.

يظهر صندوق الإرسال. الرجاء الضغط عليها لإكمال الطلب.

الأشخاص المؤهلون للحصول على الدعم

الفئة التي تصرف الدعم من التكافل الاجتماعي والكرامة، وكذلك الأسرة التي أحد أفرادها شهيد، والأشخاص الحاصلين على بطاقات الخدمة المتكاملة والذين لديهم أي إعاقة طبية، وقد حددت وزارة التموين حداً أقصى للأفراد الموجودين على البطاقة التموينية، على ألا يتجاوز عدد الأفراد فيها 4 أشخاص، وإذا زاد عن ذلك يعتبر الطلب مرفوضاً قبل مراجعته. كما يجب أن يكون العمر الذي تبدأ فيه الوزارة بإضافة المواليد أربع سنوات أو أكثر.

المستندات المطلوبة عند إضافة مواليد على بطاقة التموين 2023