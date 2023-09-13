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“مواصفات جبارة” iPhone 15 Pro Max أيفون 15 برو ماكس الجديدة سبتمبر 2023

iPhone 15 Pro Max أيفون 15 برو ماكس

محمودمنذ 6 ثواني
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تستعد شركة أبل العملاقة لإطلاق اصدار iPhone 15 Pro Max أيفون 15 برو ماكس، حيث يترقب عشاق ومحبو منتجات iPhone بشغف إصدار النسخة الجديدة من iPhone 15 Pro Max، حيث تعمل شركة Apple بجد على تقديم هذا الإصدار الجديد بمواصفات محسّنة وألوان جديدة تبهر العيون، وإمكانيات متطورة، شركة Apple معروفة بالابتكارات التقنية التي تجعل منتجاتها في طليعة عالم التكنولوجيا، وتهدف دائمًا إلى إرضاء عملائها بأفضل الخصائص.

iPhone 15 Pro Max أيفون 15 برو ماكس

تتضمن المواصفات المتوقعة لـ iPhone 15 Pro Max ما يلي:

الميزةالتفاصيل
حجم الشاشة6.1 بوصة و 6.7 بوصة
معدل التحديث للشاشة120 هرتز
جودة الكاميراعالية الجودة للصور والفيديو
ميزة الجزيرة التفاعلية الجديدةDynamic Island لتحسين تجربة المستخدم
تصميم الهاتفحواف أنحف لتصميم أنيق
مادة الإطارتيتانيوم لزيادة المتانة
زر الإجراءيحل محل مفتاح كاتم الصوت لراحة المستخدم
أداء الشريحةممتاز
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)8 جيجابايت
عدسة periscope للتقريبتصل إلى 6x في النسخة Pro Max فقط
منفذ USB-Cيدعم نقل البيانات بسرعة أعلى
كابل USB-Cمتناسق مع ألوان الهاتف
الألوان المتاحةأسود فلكي، فضي، رمادي تيتان، أزرق داكن
خيارات التخزين المتاحة128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت (قد تكون متاحة إصدارات تصل إلى 2 تيرابايت)
السعرمناسب للمواصفات الرائدة للهاتف

موعد اطلاق iPhone 15 Pro Max أيفون 15 برو ماكس

من المتوقع أن يتم الكشف عن iPhone 15 Pro Max في منتصف سبتمبر 2023 خلال مؤتمر صحفي خاص بشركة Apple، وسيصبح متاحًا في الأسواق العالمية بعد ذلك بفترة قصيرة.

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محمودمنذ 6 ثواني
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