“مواصفات جبارة” iPhone 15 Pro Max أيفون 15 برو ماكس الجديدة سبتمبر 2023

تستعد شركة أبل العملاقة لإطلاق اصدار iPhone 15 Pro Max أيفون 15 برو ماكس، حيث يترقب عشاق ومحبو منتجات iPhone بشغف إصدار النسخة الجديدة من iPhone 15 Pro Max، حيث تعمل شركة Apple بجد على تقديم هذا الإصدار الجديد بمواصفات محسّنة وألوان جديدة تبهر العيون، وإمكانيات متطورة، شركة Apple معروفة بالابتكارات التقنية التي تجعل منتجاتها في طليعة عالم التكنولوجيا، وتهدف دائمًا إلى إرضاء عملائها بأفضل الخصائص.

iPhone 15 Pro Max أيفون 15 برو ماكس

تتضمن المواصفات المتوقعة لـ iPhone 15 Pro Max ما يلي:

الميزة التفاصيل حجم الشاشة 6.1 بوصة و 6.7 بوصة معدل التحديث للشاشة 120 هرتز جودة الكاميرا عالية الجودة للصور والفيديو ميزة الجزيرة التفاعلية الجديدة Dynamic Island لتحسين تجربة المستخدم تصميم الهاتف حواف أنحف لتصميم أنيق مادة الإطار تيتانيوم لزيادة المتانة زر الإجراء يحل محل مفتاح كاتم الصوت لراحة المستخدم أداء الشريحة ممتاز ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 8 جيجابايت عدسة periscope للتقريب تصل إلى 6x في النسخة Pro Max فقط منفذ USB-C يدعم نقل البيانات بسرعة أعلى كابل USB-C متناسق مع ألوان الهاتف الألوان المتاحة أسود فلكي، فضي، رمادي تيتان، أزرق داكن خيارات التخزين المتاحة 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت (قد تكون متاحة إصدارات تصل إلى 2 تيرابايت) السعر مناسب للمواصفات الرائدة للهاتف

موعد اطلاق iPhone 15 Pro Max أيفون 15 برو ماكس

من المتوقع أن يتم الكشف عن iPhone 15 Pro Max في منتصف سبتمبر 2023 خلال مؤتمر صحفي خاص بشركة Apple، وسيصبح متاحًا في الأسواق العالمية بعد ذلك بفترة قصيرة.