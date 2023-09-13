“كشوفات pdf” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الوجبة 9 الدفعة 5 موقع وزارة العمل منصة مظلتي

يكثير البحث في الآونة الأخيرة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، حيث إن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة لعام 2023 أصبحت موضوع اهتمام كبير بين العديد من الأفراد في العراق لفترة طويلة، ونتيجة لذلك يشهد محرك البحث جوجل ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث كل ثانية، حيث يعاني المواطنون المؤهلون بشدة من صعوبات مالية نتيجة للظروف الصعبة التي يواجهونها، في السابق، قدمت الرعاية الاجتماعية عدة دورات تمثلت في دعم مالي أسهمت في تحسين أوضاع العديد من الأسر العراقية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

أصبح دعم الرعاية الاجتماعية في العراق أحد أهم أنظمة الدعم التي تقدمها الدولة للفئات الأكثر استحقاقًا، ونحن ننشر اليوم على موقعنا البديل تفاصيل جديدة حول إعلان أسماء الأشخاص المؤهلين للحصول على الدعم الاجتماعي، حيث يتم تتبع وزارة العمل العراقية لأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في كل مرحلة، تتم عملية اختيار الأسر المستحقة للحصول على هذه الدعم المالي الشهري بعناية، حيث يمكن العثور على ملف بيانات المستفيدين في شكل ملف PDF.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf

للتحقق من مؤهلك للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق للدفعة الخامسة لعام 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الإنترنت عبر الرابط التالي: https://spa.gov.iq/umbrella/

اضغط على رمز منصتي وانتقل منها إلى برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.

انقر على الوثائق التي يشملها الرعاية الاجتماعية.

قم بإدخال رقمك الخاص للتحقق من مؤهلاتك للحصول على الرعاية الاجتماعية.

انقر على كلمة “بحث” للبحث عن اسمك في قائمة المستفيدين.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

يتوجب على المتقدمين للحصول على الدعم الاجتماعي في العراق أن يتوافروا على الشروط التالية: