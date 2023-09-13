شروط القبول في مدارس المتفوقين في مصر وموعد ظهور نتائج القبول

تهدف مدارس المتفوقين في مصر إلى تحسين مستوى الطلاب والتطوير من قدراتهم العلمية في مجالات متنوعة كمجال التكنولوجيا والرياضيات والعلوم والهندسة، وقد بدأ التقديم في مدارس المتفوقين من يوم 5 إلى يوم 25 يوليو الماضي وكان التقديم إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كما عقدت المدارس اختبارات للقبول من يوم 12 إلى 15 أغسطس، وفيما يلي سوف نوضح لكم كل ما يخص مدارس المتفوقين في مصر وشروط التقديم بها وموعد نتائج القبول.

شروط القبول في مدارس المتفوقين في مصر 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بعض الشروط الضرورية الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين للانضمام للمدارس في العالم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد، وفيما يلي سوف نوضح لكم تلك الشروط المطلوبة في السطور الآتية:

يشرط أن يكون الطالب المتقدم يحمل الجنسية المصرية.

يجب ألا يزيد عمر الطالب عو 18 عام بحلول 1 أكتوبر 2023.

يشترط أن يكون الطالب المتقدم حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2023 الدور الأول.

يشترط أن يكون الطالب حاصل على مجموع 98% أو فيما فوق في المجموع الكلي للدرجات.

يجب أن يكون الطالب المتقدم حاصل على الدرجة النهائية في مادتين من الثلاثة مواد الآتية: لغة إنجليزية. رياضيات. علوم.

يجب أن يجتاز الطالب الكشف الطبي المطلوب في مستشفيات التأمين الصحي التابع لها المدرسة.

يشترط أن يجتاز الطالب الاختبار الإبداعي الذي يخضع له في الرياضيات والتكنولوجيا والهندسة والعلوم.

يجب أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية.

يشترط أخيرًا أن يجتاز الطالب اختبار الذكاء.

موعد نتائج قبول الطلاب في مدارس المتفوقين

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم لدخول مدارس المتفوقين وبعد إجراء اختبارات القبول، التي انعقدت في يوم 12 أغسطس حتى يوم 15 أغسطس وتقدم حوالي 10 آلاف و 500 طالب وطالبة من جميع أنحاء الجمهورية، أعلنت الوزارة أيضًا عن موعد إعلان نتائج قبول الطلاب في المدارس التي ستكون يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري.

طريقة الحصول على نتائج قبول الطلاب في مدارس ستيم

يستطيع الطلاب الحصول على نتائج القبول الخاصة بهم في مدارس المُتَفوقين عن طريق بعض الخطوات البسيطة التي يجب إتباعها بشكل صحيح، وتلك الخطوات هي: