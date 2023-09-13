نفسك تسمع الخبر ده من زمان.. قرار يأمر بصرف 1450 جنيه لأصحاب المعاشات.. معاشات شهر سبتمبر.. شهر الخير على المواطن .. هل القرار حقيقي أم لا

معاشات شهر سبتمبر، قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بإصدار قرار خلال الساعات الأخيرة من يوم الاثنين 28 أغسطس الحالي، وصدر هذا القرار بشأن صرف معاشات شهر سبتمبر المقبل لأصحاب المعاشات، في تصريحاتها، أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن كافة التفاصيل المتعلقة بعملية صرف معاشات شهر سبتمبر المقبل، وتشمل هذه التفاصيل تحديد موعد توزيع المعاشات وأماكن صرفها، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كانت هناك زيادة في قيمة المعاشات المستحقة لأصحابها. سنقوم بذكرها جميعها في التقرير القادم، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر القادم

أعلنت هيئة التأمينات أنها ستبدأ في صرف معاشات شهر سبتمبر القادم عبر منافذ الصرف المنتشرة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، ابتداءً من يوم الجمعة القادمة، وسيستفيد من هذا الصرف أكثر من 10 مليون و500 ألف شخص مستحق للمعاش، بتكلفة تبلغ 28 مليار جنيه تصرفها من الخزنة العامة للدولة.

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر القادم

تشير الهيئة إلى وجود العديد من منافذ الصرف في مصر للحصول على معاشات شهر سبتمبر المقبل، وتشمل فروع بنك ناصر الاجتماعي وفروع هيئة البريد القومي وفروع البنوك التي تعمل في السوق المصرية والمحافظ الإلكترونية ومنافذ فورية، يتم صرف المعاشات يوم الجمعة عبر المنافذ الإلكترونية لحاملي بطاقات الصراف الآلي من أصحاب المعاشات بسبب عطلة نهاية الأسبوع، ومن المقرر أن يتم الصرف من المنافذ التقليدية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق للثالث من سبتمبر المقبل.

هل يوجد زيادة في المعاشات

أكدت هيئة التأمينات بزيادة المعاشات بنسبة 15% وسيتم صرفها لجميع المستفيدين، حيث تتراوح قيمة هذه الزيادة بين 175 جنيهًا و1635 جنيهًا، وهذا يعتبر الحد الأدنى والحد الأعلى للمبالغ المستحقة.