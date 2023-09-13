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انتهاء تخفيف احمال الكهرباء عن كل محافظات مصر.. خبر سار من وزارة الكهرباء ينتظره ملايين الناس

الكاتب: مروانمنذ 6 ثواني
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انتهاء تخفيف احمال الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء عن انتهاء تخفيف احمال الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائي في مختلف محافظات البلاد، بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الوزارة قرارات وضوابط لترشيد استهلاك الكهرباء. وفيما يتعلق بمعدل تخفيف الأحمال، تم تقليصه تدريجياً حيث وصل إلى 1500 ميجاوات، هذا القرار أثار اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين، خاصة بعد الإعلان عن تاريخ نهاية انقطاع الكهرباء والخطة المعلنة للتحكم في استهلاكها.

انتهاء تخفيف احمال الكهرباء

ومن الملاحظ أن انتهاء تخفيف احمال الكهرباء قد يستمر حتى منتصف سبتمبر، وفقاً للجدول الزمني المعلن في جميع أنحاء البلاد، أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيانها أن انقطاع التيار الكهربائي سيكون لمدة ساعة واحدة في جميع مناطق الجمهورية، سيبدأ الانقطاع قبل بداية كل ساعة بمقدار 10 دقائق.

وسيستمر لمدة 10 دقائق بعد بداية الساعة. ويهمل اجتياز الانقطاع مدى ساعة كاملة خلال فترة فصل التيار الكهربائي. يتم تنفيذ هذا الجدول المعلن بواسطة مجلس الوزراء، ويشمل 24 محافظة، حيث يبدأ من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى منتصف الليل في مختلف المناطق والمحافظات.

اسعار شرائح الكهرباء وموعد الزيادة

أوضح المصدر أنه بناءً على قرار الحكومة بتثبيت أسعار الكهرباء، ستظل فواتير الكهرباء بنفس الأسعار السابقة حتى نهاية العام الحالي. وبدءًا من الأول من يناير 2024، سيتم تطبيق أية زيادة معلنة سابقًا في شهر فبراير 2024. ومع ذلك، لم يتم الكشف بعد عما إذا كانت هذه الزيادة التي تم الإعلان عنها منذ عام 2021 ستبقى كما هي أم سيتم تعديلها وذلك بعدما بينا موعد انتهاء تخفيف احمال الكهرباء وفي هذا الجدول الاسعار الحالية:

الشريحةنطاق الاستهلاك (كيلووات)سعر الكيلووات (قرش)
الشريحة الأولىصفر – 5048
الشريحة الثانية51 – 10058
الشريحة الثالثةصفر – 20077
الشريحة الرابعة201 – 350106
الشريحة الخامسة351 – 650128
الشريحة السادسة651 – 1000140
الشريحة السابعةأكثر من 1000145
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الكاتب: مروانمنذ 6 ثواني
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