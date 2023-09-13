من هم!!.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة 2023 بالاسم فقط والمحافظة عبر منصة مظلتي { وزارة العمل}

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة لعام 2023 في العراق ستكون متاحة قريبًا عبر منصة مظلتي، بعد التحقق من توفر جميع الشروط للمستحقين. ومن المتوقع صرف الدفعة الثانية والأخيرة للمستفيدين في الأيام القادمة في جميع مناطق العراق، سنقدم لكم التفاصيل الكاملة حول أسماء المستفيدين في البرنامج في الفقرات التالية، فقط وحصريا عبر موقع البديل نقدم من هم الاسماء المستفيدة من هذه المنحة المقدمة من وزارة العمل.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة

في هذا الوقت، يترقب المواطنون بشغف معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة والكشوف الخاصة بهم، وذلك بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. يتطلع الفقراء إلى هذا الدعم الحكومي الذي يأتي لتخفيف الأعباء المالية عنهم.

الحكومة العراقية قررت صرف رواتب الرعاية الاجتماعية لكل من يستوفي الشروط المعينة. وقد أعلنت وزارة العمل العراقية مسبقًا عن تلك الشروط، والتي تشمل: الجنسية العراقية، الفئة العمرية من 18 إلى 60 سنة للرجال ومن 15 إلى 55 سنة للنساء، وعدم امتلاك أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

استخراج اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

للوصول إلى أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، يمكن اتباع هذه الخطوات:

ابدأ بزيارة منصة “مظلتي” أو موقع وزارة العمل في العراق.

اختر قائمة الخدمات الإلكترونية.

ابحث عن خيار “كشوف الرعاية الاجتماعية الدورة الأخيرة 2023”.

قم بملء البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية، ورقم البطاقة الذكية، واسم المحافظة.

انقر على أيقونة “الاستعلام” لعرض تفاصيل الدعم على الفور.

إذا تم قبولك، ستتمكن من الحصول على الدعم خلال فترة قصيرة بعد تنفيذ هذه الخطوات.