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معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2023 2024 عبر موقع التنسيق :: اعلان نتائج القبول الموحد

الكاتب: مروانمنذ 47 دقيقة
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معدلات القبول في الجامعات الأردنية

في عام 2023، يمكن للطلاب الاطلاع على معدلات القبول في الجامعات الأردنية الهاشمية من خلال موقع التنسيق الرسمي. يُعتبر هذا الموقع مصدرًا موثوقًا للمعلومات حول شروط القبول والمعايير المتبعة في اختيار الطلاب. يتيح هذا الموقع للطلاب الوصول إلى تفاصيل دقيقة حول متطلبات القبول والمواعيد الهامة للتقديم والتسجيل. نحن نعمل جاهدين دائمًا على تسهيل عملية القبول وتقديم الدعم والمعلومات الضرورية للطلاب الذين يسعون لتحقيق أحلامهم في التعليم العالي في الجامعات الهاشمية في الأردن.
نتائج القبول الموحد 2023 2024

للتعرف على معلومات معدلات القبول في الجامعات الأردنية الهاشمية لعام 2023، يُمكنك اتباع الخطوات التالية:

  • قم بفتح متصفح الإنترنت الخاص بك.
  • اكتب عنوان الموقع في شريط البحث، ويمكنك البحث ببساطة عن “موقع التنسيق الرسمي” للجامعات الأردنية الهاشمية.
  • انقر على الرابط الذي يُطابق موقع التنسيق الرسمي للجامعات الأردنية الهاشمية.
  • ابحث عن قسم يُعنى بـ “معدلات القبول” أو “التنسيق”.
  • حدد الجامعة التي تهمك للحصول على معلومات حول معدلات القبول فيها لعام 2023.
  • قدم السنة الدراسية المعنية، مثل عام 2023.
  • ستجد قائمة تحتوي على المعلومات المتعلقة بمعدلات القبول المطلوبة للجامعة المحددة لعام 2023.

وحدة التنسيق الموحد في الأردن

مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة في الأردن، يأتي دور وحدة التنسيق الموحد للطلاب، هذه الوحدة تلعب دورًا مهمًا في عملية قبول الطلاب في الجامعات للعام الدراسي القادم.


يتم الاعتماد في هذه العملية على المعدلات النهائية للطلاب وأنجازاتهم في الامتحانات، وتعد دليل معدلات القبول في الجامعات الأردنية أداة حيوية توجه هذه العملية. يتضمن دليل القبول معلومات حول معدلات القبول المختلفة لكل جامعة، والتي تعتمد على أداء الطلاب في الامتحانات والنجاح الذي تحققوه.

معدلات القبول بالجامعات الاردنية

من خلال هذا الجدول المطروح امامكم يمكنكم معرفة معدلات القبول في الجامعات الأردنية كالتالي:

الكليةمعدل القبول
كلية الطب96.6%
كلية الصيدلة في الهاشمية94.2%
كلية الهندسة الكهربائية80%
كلية هندسة الحاسوب90.8%
كلية الهندسة الطبية87.2%
الهندسة الميكانيكية82.1%
كلية العلاج الطبيعي90.8%
علوم المختبرات90.3%
التغذية86.8%
علوم البيانات87.8%
هندسة البرمجيات89.2%
نظم الحاسوبية86.2%
الرياضيات84%
كلية التأهيل الرياضي75%
الإدارة والتدريب الرياضي74.8%

بهذه الطريقة، يمكنك الوصول بسهولة إلى المعلومات التي تحتاجها لفهم معدلات القبول في الجامعات الأردنية الهاشمية لعام 2023.

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الكاتب: مروانمنذ 47 دقيقة
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