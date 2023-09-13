تنزيل الواتساب الذهبي اخر اصدار 2023 .. زي القديم بضبط وأحسن .. مميزات من اللي قلبك يحبها

تنزيل الواتساب الذهبي اخر اصدار، يعد تحميل الواتساب الذهبي اخر اصدار 2023 أحد الأمور الهامة لمحبي الواتساب، الذين يستمتعون بالتواصل المستمر مع أصدقائهم وأقاربهم، بفضل الخصائص المميزة والمسلية المتميزة التي يتمتع بها هذا التطبيق، وعبر موقع لحظات نيوز نوفر لكم رابط تنزيل الواتساب الذهبي، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

تنزيل الواتساب الذهبي اخر اصدار

يرغب الأشخاص في الاستفسار حول تطبيق واتساب الذهبي والميزات التي يقدمها للمستخدمين لأنهم يرون أن هذه الميزات ضرورية وأساسية لتعزيز فعالية التواصل مع أفراد المجتمع المحيط بهم. وفيما يلي سنقدم لكم طريقة تحميل آخر إصدار من واتساب الذهبي لعام 2023.

قبل حذف التطبيق الأصلي للواتساب، تأكد من عمل نسخة احتياطية للرسائل.

اضغط على الرابط المرفق لتنزيل واتساب الذهبي “من هنا “.

بعد أن تنتهي من تحميل التطبيق على هاتفك النقال، انقر على ملف التطبيق في الإشعارات لإكمال عملية التثبيت.

اضغط على خيار نسخة الاحتياطية للحصول على جميع البيانات التي تحتاجها.

انقر فوق الزر التالي، ثم قم بإدخال رقمك الخاص وانقر على الزر التالي.

قم باتباع التعليمات والإرشادات العامة من خلال قبول الأذونات المخصصة للتطبيق لضمان أدائه بكفاءة عالية.

مزايا الواتساب الذهبي

من المهم أن نعرف المزايا العديدة التي يقدمها هذا التطبيق والتي كانت دافعا قويا بالنسبة للكثير من الأشخاص لتحميله والاستفادة منه، ومن خلال النقاط التالية سنشرح فوائد تنزيل آخر إصدار من التطبيق واتساب الذهبي لعام 2023.

تقديم خاصية الاختفاء والظهور للزر العائم في الدردشات.

تسمح هذه الوظيفة بإخفاء هوية المتصل وتنبيه عندما يقوم الأصدقاء بتغيير صورهم الشخصية.

توفير تأثيرات جميلة لشاشة الرئيسية والقدرة على معاينة الصورة قبل تحميلها.

مؤثرات التمرير للاسفل والاعلى.

عند النقر مرتين على الرسائل فيجد الإيموجي “أعجبني” مع إمكانية معاينة الملصقات قبل إرسالها.

تمكين أي فرد من مشاركة جهة اتصال بطريقة بسيطة دون الحاجة لمشاركة بياناتهم.

موجه للتأكد قبل مشاركة حالة واتساب الذهبية (صورة / فيديو).

توفير ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء.

إرسال الرسائل إلى أكثر من 250 شخص.

ذكر الأصدقاء بدون حفظ الحالة يمكن أن يتم إعادة نشرها.

توفير خاصية الترجمة داخل المحادثة.

من الممكن إرسال أي رمز تعبيري في المحادثات من خلال النقر على علامة.

رسالة تنبيه من الشخص الذي يشاهد حالتك ويوفر البصمة لقفل المحادثات.

الإنصات إلى التسجيل الصوتي في الخلفية.