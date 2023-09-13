صرف علاوة تشجيعية لهؤلاء الموظفين فقط والتي تصل الي 5%.. هو دا الخبر ولا بلاش

صرف علاوة تشجيعية، تطرح مجموعة واسعة من الموظفين استفسارات حول معايير الحصول على العلاوات التشجيعية التي تُمثل نسبة 5% من رواتبهم. هذه العلاوات تعتبر هامة لمعظم الأشخاص الذين يعملون في الوظائف الحكومية، تهدف “البديل” دائمًا إلى تقديم خدمات تخدم جميع المواطنين، وفي هذا التقرير، سنقدم نص المادة رقم 38 من قانون الخدمة المدنية التي تتناول قواعد وشروط الحصول على العلاوات التشجيعية.

صرف علاوة تشجيعية

تنص المادة رقم 38 في قانون الخدمة المدنية على امكانية صرف علاوة تشجيعية للموظفين تبلغ 5% من راتبهم من قبل الجهة المختصة. وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن للجهة المعنية تقديم مكافآت تشجيعية للموظفين الذين يقدمون خدمات ممتازة أو يسهمون في تحسين العمل من خلال أعمالهم أو أبحاثهم أو اقتراحاتهم.

قد وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الشروط للحصول على العلاوات التشجيعية، وهذه الشروط تشمل:

أن يتمتع الموظف بكفاية تقييمية تم تحديدها على مستوى كفء على الأقل في السنتين الأخيرتين. أن يُمنح العامل الحق في الحصول على العلاوة مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات. يتم تحديد عدد الموظفين الذين يمكن منحهم العلاوة في العام الواحد، وهذا العدد لا يجوز أن يزيد عن 10% من إجمالي عدد الموظفين في نفس المستوى. إذا كان عدد الموظفين في فئة معينة أقل من 10، سيتم منح العلاوة لأحد الموظفين في هذه الفئة.

شروط صرف علاوة غلاء معيشة

من بين الشروط الواجب توفرها لصرف علاوة غلاء المعيشة هو الحصول على موافقة مجلس النواب بعد تقديمها من الحكومة، صرف علاوة تشجيعية ومع الأسف، لم يتم بعد الحصول على هذه الموافقة بسبب إجازة مجلس النواب السنوية الحالية، والتي لم يتم خلالها إصدار أي تشريعات تتعلق بعلاوة غلاء المعيشة.