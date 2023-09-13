بيان هام بشأن زيادة المعاشات الشهر القادم لأكثر من 11 مليون مستفيد.. “الخبر اللي كل الناس مستنياه”

قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالإعلان مؤخرًا عن زيادة المعاشات الشهر القادم، يستفيد من هذه الزيادة حوالي 11 مليون مواطن في مختلف المحافظات عبر البلاد، كما يشعرون ايضا بالانتظار الشديد بشأن تاريخ صرف معاشات شهر أكتوبر. ينص قانون التأمين رقم 148 لعام 2019 في المادة 35 على تحديد موعد إضافي لزيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% على الأكثر.

بيان هام بشأن زيادة المعاشات الشهر القادم

تأكدت هيئة التأمينات الاجتماعية من عدم وجود زيادات متوقعة في المعاشات في الفترة القريبة. ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في المادة 35 على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام بنسبة لا تتجاوز 15% من معدل التضخم، وذلك اعتبارًا من أول يوليو، دون تجاوز الحد الأقصى المرتبط بأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

أكدت الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية أن زيادة المعاشات الشهر القادم بنسبة 15% تمت بالفعل في شهر أبريل الماضي، بدلاً من الزمن المعتاد في شهر يوليو. هذا جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

موعد صرف معاشات شهر اكتوبر

يثير الفضول بين المواطنين في عام 2023 معرفة أحدث التطورات المتعلقة زيادة المعاشات الشهر القادم واستنادًا إلى المعلومات الحالية، من المقرر بدء صرف المعاشات اعتبارًا من يوم الأحد، الأول من أكتوبر 2023، وستستمر حتى السبت، السابع من أكتوبر: وهذا جدول الصرف:

الفئة مبلغ المعاش (جنيه) تواريخ صرف المعاش الفئة الأولى أكثر من 1000 1 و 2 أكتوبر 2023 الفئة الثانية أكثر من 2000 3 إلى 5 أكتوبر 2023 الفئة الثالثة أكثر من 3000 6 و 7 أكتوبر 2023

الاستعلام عن زيادة المعاشات

للتحقق من زيادة المعاشات الشهر القادم يمكنك اتباع الخطوات التالية:

. قم بزيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. سجل دخولك بإستخدام اسم المستخدم الخاص بك. قم بإدخال كلمة المرور المرتبطة بحسابك للوصول إلى حسابك. انقر على الزر “استعلام عن قيمة المعاش بالاسم”. ستظهر لك بعد ذلك قيمة معاشات شهر أكتوبر 2023.

هذه الخطوات تساعدك على الاطلاع على معلومات معاشك بسهولة عبر موقع الهيئة.