40 جنيه لمدة سنة لاصحاب البطاقات التموينية.. هام من وزارة التموين ينتظره ملايين البشر بالدولة

40 جنيه لمدة سنة لاصحاب البطاقات التموينية، أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، عن توجيه وزاري للعام 2023 بشأن تحديد تكلفة إصدار واستخراج البطاقات التموينية بديلًا للبطاقات التالفة أو المفقودة أو الجديدة، بالإضافة إلى مراعاة الجانب الاجتماعي وضمان سلامة البطاقة من التلف، وأشار أيضًا إلى تحديد تكلفة إصدار البطاقة التي تحل محل البطاقات التالفة بمبلغ 40 جنيهًا مصريًا، مع منح فترة ضمان تدوم لمدة عام من تاريخ إصدارها.

40 جنيه لمدة سنة لاصحاب البطاقات التموينية

أوضح بدراوي أن إضافة 25 جنيهًا لـ 64 مليون مستفيد من البطاقات التموينية ستستلزم تخصيص ميزانية إضافية تقدر بحوالي 16 مليار جنيه كدعم إضافي. وأشار إلى أن الحكومة قامت بجهود مكثفة في الفترة الأخيرة للحد من ارتفاع أسعار السلع عبر إطلاقها في الجمارك، ولكن الأزمة لن تنتهي في وقت قريب نظرًا للتكاليف الإضافية المترتبة على هذه البضائع بسبب تأخيرها في الموانئ. وتوقع أن يشهد المواطنون تحسنًا تدريجيًا في الدورة القادمة مع وصول التدفقات الجديدة من البضائع إلى الموانئ.

بوابة مصر الرقمية

وفرت وزارة التموين خدمة جديدة تتيح إصدار بطاقة تموين بديلة في حالة فقدانها أو تلفها. يتم توصيل هذه البطاقات مباشرة إلى باب منزلك من خلال خدمة مُقدمة عبر بوابة مصر الرقمية. تكون تكلفة الخدمة لتوصيل بطاقة التموين إلى منزلك هي 23.5 جنيهًا، وتم تنسيق هذه الخدمة بين الوزارة وهيئة البريد.

40 جنيه لمدة سنة لاصحاب البطاقات التموينية حيث إذا فقدت أو تلفت بطاقتك التموينية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح بوابة مصر الرقمية على الإنترنت.

انقر على رمز التموين.

حدد خدمة إصدار بطاقة بديلة للبطاقة التالفة أو المفقودة.

قم بإدخال بيانات البطاقة التموينية، مثل الاسم، ورقم البطاقة التموينية، وعدد الأفراد، والإدارة التموينية، ومكتب التموين.

باستخدام هذه الخطوات، يمكنك تقديم طلب للحصول على بطاقة تموينية جديدة في حالة تلف البطاقة القديمة أو فقدانها.