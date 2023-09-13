اشتري فراخ براحتك.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

يتابع كل المستهلكين والمهتمين بنشاط الدواجن في مصر بمعرفة الأسعار الخاصة بكل سلالات الدواجن والتي من الممكن أن تتغير ما بين آن وآخر لكون البورصة الرئيسية هي المتحكمة في مؤشرات الأسعار على حسب ما يتم تسجيله من معدلات ونسب العرض والطلب والحراك التجاري في الأسواق والمزارع وعلى هذا الأساس تتحدد الأسعار وفيما يلي نتعرف في السطور المقبلة على معلومات حول الأسعار اليوم 13 من سبتمبر 2023 م.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023

تشهد الأسعار الخاصة بالدواجن اليوم الاستقرار الملحوظ على نفس القيم السعرية الخاصة بالكيلو جرام لكل الأنواع المتاحة من السلالات الداجنة سواء للدجاج الأبيض أو الساسو أو الدجاج البلدي أو الأمهات والبط ولذلك نستعرض في التقرير معلومات تتعلق بالسعر الحالي للأنواع الأعلى من حيث مستوى العرض والطلب بالسوق المصرية.

سعر الفراخ البيضاء

الدواجن البيضاء موجودة في السوق بأسعار ما بين 67 و68 جنيه في حين تم الإعلان عنها اليوم في البورصة الرئيسية لتسجل قيمة تصل إلى 55 جنيه مصري وهو السعر المسجل لها في التوقيت الراهن بالمزارع.

سعر البانيه والأوراك

سجلت أسعار أجزاء الدجاج قيم مالية تتراوح ما بين 155 جنيه مصري للكيلو جرام من البانيه في الأسواق المحلية ، وسجلت أسعار الكيلو من الأوراك 75 جنيه والدبابيس وصل سعرها إلى 90 جنيه مصري.

سعر البط والأمهات

تعتبر أنواع السلالات الداجنة مثل البط والأمهات من أكثر أنواع الدواجن الموجودة في السوق المحلي والتي تباع في الأسواق ومتاحة بوفرة حيث أن نسب العرض والطلب عليها مرتفعة.

سجل سعر الكيلو من البط قيمة مالية تصل إلى 100 جنيه مصري للبلدي، والمولار سجل 85 جنيه للكيلو.

سعر الكيلو من الأمهات 55 جنيه في البورصة، وفي السوق المحلية سجلت سعر 60 جنيه مصري.

أسعار الدواجن البلدي والساسو