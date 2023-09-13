سلم رواتب المعلمين الجديد والقديم 1445 والعلاوة السنوية في السعودية

تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، بدأ الكثير من المعلمين والمعلمات يتساءلون عن سلم الرواتب الجديد لعام 2023-2024، حيث إن هذه الرواتب تمثل أهمية كبيرة وخطة استراتيجية داخل المملكة العربية السعودية، فضلاً عن كم الجهود المبذولة من قبل كافة العاملين في العملية التعليمية، ولهذا سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بسلم الرواتب الجديد حتى يتعرف عليه كافة المعلمين.

سلم رواتب المعلمين الجديد 1445

جاء سلم الرواتب الجديد في المملكة العربية السعودية، وفقًا للنحو التالي:-

مساعد معلم في الدرجة الأولى يحصل على 5200 ريال سعودي.

معلم ممارس بالدرجة الأولى يحصل على 7570 ريال.

في حين أن معلم متقدم بالدرجة الأولى يحصل على 9950 ريال سعودي.

إضافة إلى أن معلم خبير يحصل على راتب قدره 12650 ريال سعودي.

سلم الرواتب في الدرجة الثانية

بينما سلم رواتب المعلمين الدرجة الثانية جاء كالأتي:-

مساعد معلم 5500 ريال.

معلم ممارس 8070 ريال.

معلم متقدم 10490 ريال.

معلم خبير 13250 ريال سعودي.

سلم رواتب المعلمين في المستوى الثاني

في حين أن سلم رواتب المعلمين في المستوى الثاني، جاء وفقًا للنحو الأتي:-

مساعد معلم درجة أولى يحصل على 7000 ريال سعودي.

معلم ممارس يحصل على 10570 ريال.

معلم متقدم يحصل على راتب قدره 13190 ريال سعودي.

معلم خبير يكون له حق الحصول على راتب 16250 ريال سعودي.

العلاوة السنوية للمعلمين

وأكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، أن العلاوة السنوية لجميع المعلمين والمعلمات تتراوح من 300 ريال إلى 680 ريال سعودي، وتختلف قيمة العلاوة وفقًا للدرجة الوظيفية التي عليها المعلم.