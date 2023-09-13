انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 الإمارات

انخفضت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023 بالإمارات، وفقًا لأخر تحديث للموقع الرسمي لأسعار الذهب، فيما أن المعدن الأصفر بالدول العربية شهد حالة من الاضطرابات الملحوظة ما بين الارتفاع والانخفاض، وأثر ذلك بشكل كبير على سعر الذهب عالميًا، وفي هذا سنوضح لكم أخر تحديث لأسعار الذهب لكي يتعرف عليه الجميع.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

وعن أسعار الذهب في دولة الإمارات، فإنه جاء وفقًا للنحو التالي:-

وصل سعر الذهب عيار 24 داخل الإمارات ليُسجل نحو 226.77 درهم إمراتي أي ما يُعادل 61.75 دولار.

في حين أن سعر الذهب من عيار 21 سجل نحو 198.43 درهم.

فضلاً عن أن سعر الذهب عيار 18 بالأسواق الإماراتيه بلغ نحو 170.08 درهم.

كما أن سعر أوقية الذهب في الإمارات سجلت ما يُقارب من 7.053 درهم.

هذا وأن سعر كيلو الذهب في الإمارات بلغ نحو 226.774 درهم.

سعر الذهب عالميا

وفي هذا فإن أسعار الذهب عالميًا شهدت حالة من التباين الملحوظ ما بين الإرتفاع والإنخفاض، وسط ترقب كبير بشأن بيانات التضخم الصادرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن ذلك يأتي بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الباب مفتوحًا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية، هذا وأن سعر الذهب في المعاملات الفورية بلغ نحو 1922.30 دولار للأوقية، كما أن أسعار الذهب في العقود الأمريكية الأجلة تراجعت بنحو 0.1% أي وصلت إلى 1946.10 دولار، ومن المتوقع أن تستقر أسعار الذهب عالميًا في الفترة المقبلة.