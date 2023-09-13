مفاجأة الأزمة تنتهي قريباً .. اسعار السجائر اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023،

اسعار السجائر اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 التي تثير اهتمام الكثير من المواطنين وخاصةً المدخنين، شهدت الفترة الماضية نقص كبير في السجائر وارتفاع أسعارها في الأسواق مما زاد سعر العلبة نحو 100% من قيمتها الأساسية، وكان هناك بعض التجار كانت تبيع السجائر في السوق السوداء استغلال لتلك الأزمة، وهذا ما جعل الأمور تصل للإعلام ويتحدث الكثير من المسؤولين عن تلك الأزمة.

كما كشفت شركة الشرقية للدخان أن لا زيادة في أسعار السجائر بل هناك تجارة كان لديها كميات كبيرة مخزنة من السجائر وعند تعطش الشوق بسبب نقص بعض المواد قامت ببيع السجائر بمبالغ عائلة وكان بعض المدخنين يقومون بالشراء بسبب عدم تواجد السجائر في بعض المحلات، تابعوا معنا التقرير التالي من المقال للحصول على قائمة اسعار السجائر اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023.

اسعار السجائر اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023

سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس أبيض 24 جنيهًا.

سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيهًا.

كما وصل سعر علبة سجائر مونديال لايت 24 جنيهًا.

سعر علبة سجائر مونديال سويتش بلو بيري: 24 جنيهًا.

ويصل سعر علبة سجائر بلمونت: 24 جنيهًا.

سعر علبة سجائر مونديال أزرق: 24 جنيهًا.

سعر علبة سجائر كليوباترا كوين سوفت: 24 جنيهًا.

ويصل سعر علبة سجائر مونديال أحمر: 24 جنيهًا.

سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول: 24 جنيهًا.

تطورات في أسعار السجائر في الأسواق

كشفت شركة الشرقية للدخان أن الفترة القادمة سوف تحدث مفاجأة كبرى في الأسعار وتكون سبباً في التراجع وهذا لأن حجم الإنتاج يرتفع بنسبة كبيرة ويتوفر الدخان في الأسواق بكميات كبيرة وبجميع الأنواع المتعارف عليها، وأكدت الشرقية للدخان أن تمويل الشركة وصل إلى 150 مليون دولار بعد بعد بيع حصة إلى الشريك الإماراتي الأيام الماضية، وتصل قيمة الإنتاج الجديدة نحو زيادة 40%.

حيث صرح رئيس شعبة الدخان إبراهيم إمبابي أن مكسب السجائر التي حصل عليها التجار من بيع السجائر في السوق السوداء وصلت نحو 100% ولم تستفيد الحكومة من تلك الزيادة، وأكد المتحدث الرسمي لقطاع الأعمال الدكتور منصور عبدالغني أن الفترة القادمة تنخفض السجائر بنسبة كبيرة وتتوفر وتنحل كل الأزمات السابقة.