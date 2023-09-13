رابط فحص المنحة القطرية شهر سبتمبر2023 برقم الهوية query.gov

رابط فحص المنحة القطرية شهر سبتمبر2023، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها عدد كبير من الاسر العربية بسبب الغلاء وقلة الدخل، تسعى الحكومة الليبية على تقديم يد العون والمساعدة لعدد كبير من الاسر وأعلنت عن فتح باب التقديم للحصول على المنحة القطرية والتي قد تصل قيمتها الى 100 دولار يتم تقديمها لعدد من الأسر بصفة شهرية لمساعدتهم في شراء مستلزماتهم خاصة مع حلول العام الدراسي الجديد وشراء الكثير من المستلزمات والادوات المدرسية.

رابط فحص المنحة القطرية شهر سبتمبر2023

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عن رابط فحص المنحة القطرية شهر سبتمبر2023 التي تعد محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين، بعدما اعلنت الجهات المختصة عن صرف المنحة لما يقرب من 100 ألف اسرة يتم توزيعها في حوالي ما يقرب من 300 مركز حتى يتمكن المواطنون من صرف المنحة دون ازدحام وتكدس خاصة بعد الأخبار التي يتم تداولها بشأن انتشار متحور جديد لفيروس كورونا يسمى eg 5، وتيسيراً على المواطنين وعدم التكدس في منافذ الصرف المخصصة فقد تم تفعيل رابط الكتروني خاص للاستعلام عن المنحة القطرية والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية ….

الدخول على موقع المنحة القطرية.

ثم ادخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن المراد الاستعلام عنه.

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

بعد ذلك اضغط على أيقونة “بحث”.

خلال دقائق معدودة سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل بموعد ومكان صرف المنحة القطرية.

موعد صرف المنحة القطرية 2023

ونود أن نذكر حضراتكم بأن المنحة القطرية مقدمة من الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية التي تحرص دائماً على مساعدة الكثير من الأسر وأشارت القطرية على صفحتها الرسمية أنه من المقرر أن يتم صرف المنحة القطرية في يوم 20 من كل شهر ميلادي وذلك من خلال أماكن الصرف وماكينات الـ ATM المنتشرة في كافة القطاعات.