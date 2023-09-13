رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر سبتمبر 2023 لأهالي غزة عبر بوابة الاستعلام الحكومي

الشغل الشاغل منذ مطلع الشهر هو الوصول إلى رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر سبتمبر 2023 من أجل صرف المستحقات، كما يهتم المواطنين بمعرفة الموعد من المصادر الموثوق بها استعداداً للصرف، حيث تعتبر المنحة القطرية ضمن أهم المساعدات المالية التي تعتمد عليها الكثير من الأسر الفلسطينية منذ فترة طويلة، كما أن المنحة القطرية تقدم دعم شهر 100 دولار يحصل عليهم المواطنين من قطاع غزة دون أي تأخير، و يحصلون على مستحقاتهم مكن أكثر من 600 فرع تابع للخدمة الاجتماعية بالتنسيق مع الحكومة القطرية.

حيث تأتي هذه المساعدة لرفع العبئ عن الأسر الفلسطينية التي تعيش ظروف صعبة ولا يملكون مصدر الدخل لشراء احتياجاتهم، اليوم ننشر لكم عبر الفقرات التالية من المقال رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر سبتمبر 2023 وخطوات الاستعلام بمنتهى الدقة لمن يرغب في المزيد من التفاصيل أو الاستعلام عن طلب تقديم ترقبوا معنا.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر سبتمبر 2023

لقد بدأ العد التنازلي لصرف مستحقات المنحة القطرية لشهر سبتمبر الجاري 2023، حيث حددت الحكومة القطرية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي الفلسطينية لبدء تجهيز المكاتب لاستقبال المواطنين وصرف المنحة، وأخيراً بعد عدة أيام قليل وفقاً لتصريحات الحكومة القطرية أن عمليات صرف المنحة القطرية يتم صرفها في منتصف شهر سبتمبر الجاري 2023 وتستمر عملية الصرف من 15 سبتمبر وحتى يوم 20 سبتمبر 2023.

شروط الحصول على المنحة القطرية

لابد أن يكون المتقدم من أصل الجنسيسة الفلسطينية وأن يكون مقيم بشكل دائم ويشترك أن يكون من أهالي قطاع غزة.

أن لا يقل سن المتقدم عند التقديم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

أن لا تقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

تقديمن أثبات بأن المتقدم لا يمتلك أي سجلات تجاري وغير مشتركة في أي منظومة دعم ولا يمتلك معاش ثابت أو وظيفة حكومية.

المرأة المطلقة والأرملة بشرط وجود أبناء تحت سن 18 عام.

رابط الاستعلام عن المنحة القطرية

عند اتباع الخطوات التالية تحصلون على أدق التفاصيل والمعلومات عن المنحة القطرية ويجب أولاً