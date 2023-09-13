مسلسل كريستال الحلقة 56 كاملة.. القنوات الناقلة ومواعيد العرض والإعادة

مسلسل كريستال الحلقة 56 تتصدر محركات البحث على جوجل بنسبة كبيرة للغاية في مصر والكثير من الدول العربية، يعد مسلسل كريستال من أحدث الأعمال التي يتم عرضها على شاشات التلفزيون وحقق تفاعل كبير، كما أصبح مسلسل كريستال يحظى على إعجاب الكبير والصغير وتصل نسب مشاهدة الحلقة أكثر من مليون مشاهدة في غضون ساعات قليلة.

كريستال عمل لبناني جديدة يضم كوكبة من النجوم والنجمات، وعلى رأسهم الممثل اللبناني محمود نصر الذي شارك في أعمال كثيرة ناجحة منها مربي العز الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي وقدم مسلسلات كثيرة منها معتصم والدكتور أدهم ومناع وغيرها الكثير، اليوم ننشر لحضراتكم تفاصيل كثيرة وأحداث شيقة تبحثون عنها في مسلسل كريستال الحلقة 56.

مسلسل كريستال الحلقة 56

انطلق مسلسل كريستال لأول مرة وبشكل حصري على شاشات التليفزيون في 2 من يوليو الماضي 2023 وحقق نجاح يفوق كل التوقعات، حيث يعد كريستال هو نسخة عربية مقتبسة من المسلسل التركية حرب الورد، تدور قصة كريستال حول فتاة من عائلة كبيرة تدعى عاليا كانت تعيش خارج وطنها لكن عندما توفى والدها عادت لكي تنفذ الوصية وتعيش مع شقيقها المريض لكي تحصل على حقوقها، تتقابل عاليا مع فاي وهي ابنه ناطور فيلتهم تتأثر فاي بنجاح عاليا وتحاول أن تلتحق بكلية التصميم والديكور كي تصبح مصممة أزياء.

وتمر الأيام وتتقابل عاليا مع صديق الطفولة الدكتور جواد التي مازالت تحبه رغم بعدها لسنوات طويلة لكن لن يبادلها جواد نفس الشعور بل يقع في غرام في ومن هنا تبدأ الصراعات، وشهدت حلقة الأمس أحداث شيقة للغاية عندما يقرر جواد أن ينتقم من فاي بسبب زواجها من باسل شقيق عاليا وفي مسلسل كريستال الحلقة 56 اليوم 56 يعرض الدكتور جواد الزواج على عاليا.

أبطال مسلسل كريستال

محمود نصر.

باميلا الكيك.

ستيفاني عطالله.

خالد شباط.

لين غرّة.

آنجو ريحان.

جوان زيبق.

بلال مارتيني.

عبد الرحمن قويدر.

رولا حمادة.

فادي هواشي.

ناظم عيسى.

صباح بركات.

إنتاج: شركة mbc.

إخراج: هاكان أرسلان.

تأليف: لبنى مشلح ومي حايك.

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