رابط استعلام معاش تكافل وكرامة سبتمبر 2023 …وحقيقة صرف 500 جنيه زيادة

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة سبتمبر 2023، يهتم عدد كبير من المواطنين عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعي والذي من خلاله يستطيع الشخص المتقدم لطلب الحصول على معاش تكافل وكرامة التعرف على نتيجة الطلب المقدم، وذلك تيسيراً من الوزارة على المواطنين وتجنب الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية خاصة بعدما ترددت الأنباء عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات استعلام معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة سبتمبر 2023

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عن رابط استعلام معاش تكافل وكرامة سبتمبر 2023، الذي يعد من أهم برامج الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتاماعي بتوجيهات من السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمساعدة عدد كبير من الأسر المصرية الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وكانت وزارة التضامن الإجتماعي أعلنت عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وإليكم خطوات الاستعلام …..

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ادخل الرقم القومي الخاص بالمواطن المراد الاستعلام عنه .

اضغط على “استعلام” .

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بطلب التقدم .

في حالة رفض الطلب سوف يتم ذكر السبب .

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يكون مستفيد من برامج الدعم الأخرى.

ألا يكون المتقدم ليس له دخل ثابت .

ألا يكون المتقدم عامل في القطاع الخاص أو العام.

يجب أن يكون المتقدم لديه أبناء في مراحل دراسية مختلفة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة

صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للإطلاع على أن تكون سارية.

صور شهادات ميلاد الأبناء الأقل من 18 عام.

صورة بطاقة الرقم القومي للأبناء الأكبر من 18 عام.

ايصال مرافق مياه أو غاز أو كهرباء.

بيان طالب من المدرسة التابع لها الأبناء.

حقيقة صرف 500 جنيه زيادة

وترددت الأنباء خلال الساعات الأخيرة عن زيادة 500 جنيه في معاش تكافل وكرامة، وكان رد الدكتورة “نيفين القباج” التي تشغل منصب وزيرة التضامن الإجتماعي أن الوزارة لم تعلن عن مثل هذه الأخبار التي تتردد خلال الأيام القليلة، وأن المسؤول عن مثل هذه القرارات هو مجلس الوزارء، وناشدت “القباج” كافة وسائل الإعلام التحري بدقة عن مثل هذه الأخبار التي تتسبب في حالة من البلبلة في الشارع المصري.