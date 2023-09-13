شاهد vip.. مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 7-8 كاملة بجودة hd

جمهور كبير يترقب يتابع حلقات مسلسل سفاح الجيزة لذلك نجد أن البحث مرتفعة جداً عن انطلاق مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 7-8 لمعرفة آخر التطورات، شهدت الحلقات السابقة بدايةً من الحلقة الأولى وحتى السادس أحداث شيقة للغاية جعلت الجمهور المشاهد لدية فضول لمعرفة المزيد من الأحداث ويزعمون لمتابعة سفاح الجيزة حتى الحلقة الأخيرة، سفاح الجيزة هو عمل مصري بطولة أحمد فهمي والذي يجسد شخصية سفاح الجيزة.

قصة مسلسل سفاح الجيزة مستوحاة من قصة حقيقة حدثت بالفعل منذ عدة سنوات، وهذا ما يجعل الجمهور يتفاعل مع الأحداث ويزداد تشوق لمعرفة المزيد وما نهاية السفاح بعد ارتكاب تلك الجرائم، اسم سفاح الجيزة يتصدر جميع محركات البحث، كما أن اسم أحمد فهمي بطل المسلسل ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي لأنه أثبت نجاحه منذ الحلقة الأولى وخاصةً أن نوعية العمل التي قدمها أحمد فهمي لم يقدم مثلها من قبل وهذا ما يجعل لديه فرص عمل كثيرة مع المنتجين والمخرجين، ننشر لحضراتكم خلال الفقرات التالية تفاصيل واحداث مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 7-8.

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 7-8

تدور قصة مسلسل سفاح الجيزة حول شخصية حقيقة تدعى القذافي الذي نفذ 4 جرائم بطريقة بشعة ما بين عام 2016 وعام 2017 وتم الحكم عليه بالإعدام شنقاً لكن لم يتم تنفيذ الحكم حتى الوقت الحالى، والذي أطلق عليه سفاح الجيزة، يجسد أحمد فهمي شخصية سفاح الجيزة الذي يرتكب العديد من الجرائم بطريقة غامض وفي كل مرة يخرج من الجريمة وكأنه لم يفعل شئ لأن يدبر جريمته دون أن يترك أثر، وفي الجريمة الأخيرة وضعته الشرطة تحت المراقبة، وقبل نهاية الحلقة 7 من المسلسل تلقى سفاح الجيزة مكالمة هاتفة من والدته أنها تريده و ففعلت ذلك بالتعاون مع الشرطة، التي كشفت بعض الملابسات لجريمته الأخيرة حول قتل شقيقة زوجته التي تدعى زينة والتي تجسدها ركين سعد.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

يضم المسلسل مجموعة من أهم نجوم الدراما المصرية اثبتوا قدراتهم في العديد من الأعمال السابقة واستطاعوا أن يحققوا نجاح هائل في مسلسل سفاح الجيزة وهو بطولة كل من

أحمد فهمي.

باسم سمرة.

ركين سعد.

صلاح عبد الله.

داليا شوقي.

ميمي جمال.

حنان يوسف.

إخراج: هادي الباجوري.

تأليف: إنجي أبو السعود و عماد مطر ومحمد صلاح العزب.

مواعيد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة السابعة والثامنة

سفاح الجيزة لم يعرض على شاشات التليفزيون حتى الآن لكن يمكنكم مشاهدته من خلال الأنترنت عبر منصة شاهد vip الأصلية التابعة لشبكة mbc، تقوم المنصة بعرض جميع حلقات المسلسل الذي يتكون من 8 حلقات فقط، تم عرض 6 حلقات وبعد يومين فقط بتاريخ الغد الخميس الموافق 14 من سبتمبر تستمتعون بمشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 7-8 في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.