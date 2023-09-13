Moe.gov.om منصة منظرة التعليمية 2023… رابط التسجيل والخطوات

منصة منظرة التعليمية 2023، مع بداية العام الدراسي 2023- 2024 بدأت عمليات البحث تتزايد عن منصة منظرة التي تعد من أهم المنصات الالكترونية التي أعلنت عنها وزارة التعليم بسلطنة عمان، لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور في عدد من الخدمات التعليمية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط منصة منظرة التعليمية وخطوات التسجيل….

منصة منظرة التعليمية 2023

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب في شتى المراحل الدراسية عن رابط منصة منظرة التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من أولياء الأمور، تهتم المنصة بعرض جميع المناهج المقررة على الطلاب في شتى المراحل الدراسية، هذا بالإضافة إلى النماذج الاسترشادية والمراجعات النهائية في جميع المواد .

كما يمكن لولي الأمر أن يتابع المستوى التعليمي للطالب والتقديرات الشهرية والتي يحصل عليها في الاختبارات، هذا وتسهل منصة منظرة التعليمية التواصل بين ولي الأمر والطالب والإطلاع على الإجازات والتحويل بين المدارس وغيرها من الخدمات التي يمكن لولي الأمر إنهائها من داخل المنزل دون الذهاب إلى المدارس أو الهيئات الحكومية.

خطوات التسجيل في منصة منظرة التعليمية

وأعلنت وزارة التعليم بعمان عن أن التسجيل على منصة منظرة مجاني وسوف يظل مجاني، وإليكم خطوات التسجيل….