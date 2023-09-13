نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2023 الدور الأول برقم الجلوس عبر موقع نتائجنا

يزداد البحث الآن عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2023 لأن الطلاب تشعر بقلق وتوتر وتبدأ الدراسة بعد فترة قصيرة ويرغبون أن يستمتعون بما تبقى من الإجازة بحالة من الاسترخاء والهدء كي يقبلون على مرحلة جديدة لاستكمال مسيرتهم التعليمية، منذ انتهاء امتحانات السادس الإعدادي والطلاب تبحث بشكل يومي أول شئ النتائج وبعد ظهور النتائج بدأ بعض الطلاب في تقديم طلبات الاعتراض والآن ينتظرون إعلان النتائج.

انهى الطلبة والطالبات من عمليات التسجيل في الاعتراض منذ عدة أيام وتحديداً نهاية أغسطس الماضي، وأشارت الوزارة أن فريق التصحيح يدقق في عمليات التصحيح لكي لا يشعر الطالب بأي ظلم ولكل من لديه حقوق سوف يحصل عليها عند إعادة التصحيح، ترقبوا معنا الفقرات التالية وسوف تحلون على تفاصيل جديدة عن موعد إعلان نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2023.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2023

تقديم الاعتراض هي عبارة عن خدمة تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب بعد الحصول على النتائج الأساسي لمن يجد خطأ في الدرجات وخاصةً الطلاب الذين قاموا بمراجعة أجابتهم بعد انتهاء الامتحانات وكانوا على ثقة كبيرة أن يحصلون على أعلى الدرجات، كما تصل قيمة الرسوم في المادة الواحدة نحو 3000 دينار عراقي.

حيث تتم عمليات التسجيل وفقاً للموعد التي تحدد الوزارة التعليمية العراقية وتستمر عمليات التسجيل لمدة 7 أيام، ثم يقوم فريق مختص بإجراء إعادة التصحيح ورصد الدرجات وإعادة الدرجات للطالب حالة التأكد من وجود خطأ وفي تلك الحالة يتم تعديل نسبة ودرجة النجاح، أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ ساعات قليلة أن التصحيح اعتراضات السادس الاعدادي تنتهي قريباً وسوف تتوفر النتائج بشكل إلكتروني في غضون ساعات قليلة فلا داعي للقلق.

لينك نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2023