نتائج القبول الموحد لجامعات الاردن 2023-2024 والشروط والاوراق المطلوبة

نتائج القبول الموحد لجامعات الاردن 2023-2024، بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي عن انتهاء امتحانات الثانوية العامة وتصحيح اوراق الإجابة الخاصة بالطلاب وفتح باب الرغبات لجميع الطلاب، بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط نتائج القبول الموحد لجامعات الاردن 2023، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

نتائج القبول الموحد لجامعات الاردن 2023-2024

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح رابط الكتروني خاص لنتائج القبول الموحد 2023، تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الخروج من المنزل خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، وأضافت الوزارة إلى أنه سوف يتم فتح باب التقديم للانتقال التخصصي في بداية اكتوبر المقبل على أن يستمر التقديم متاح أمام الطلاب حتى 10 اكتوبر 2023، والذي يتيح للطلاب التقديم في كافة المجالات الهندسية والطبية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في الاردن 2023

حيث أعلنت وزارة التعليم الاردنية عن نتائج القبول والتي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، ويمكنكم الإطلاع على النتائج من خلال اتباع الخطوات الآتية….

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم الاردنية على الانترنت.

ادخل كود الطالب المراد الاستعلام عنه.

ثم ادخل بيانات الطالب في الخانة الموضحة أمامك.

سوف تظهر امامك نتائج الطلاب .

ابحث عن الاسم المراد الاستعلام عنه.

شروط القبول الموحد في الجامعات الاردنية

وكانت وزارة التربية والتعليم الاردنية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الراغبين في التقديم وهي كالآتي: