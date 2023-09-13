رابط الاستعلام عن الضمان المطور عن طريق النفاذ الوطني برقم الهوية 1445 (hrsd.gov.sa)

من خلال آلية النفاذ الوطني، أصبح بإمكان المستفيدين من برنامج الضمان المطور الاستعلام عن نتائج استحقاقهم بسهولة ويسر، وفي هذا السياق، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير فرصة للمستفيدين للاستعلام الإلكتروني عن حقوقهم المتعلقة بالضمان الاجتماعي عبر الإنترنت، وذلك عن طريق الموقع الرسمي للوزارة، يهدف برنامج الضمان الاجتماعي إلى تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين، وسنقوم في هذا المقال بشرح التفاصيل المتعلقة بهذه الخدمة.

رابط الاستعلام عن الضمان المطور عن طريق النفاذ الوطني

تم تداول رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور بشكل مكثف بين المواطنين السعوديين الباحثين عنه، وفي ضوء ذلك، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه سيتعين طلب الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 2023 من خلال برنامج الدعم الاجتماعي الذي تم إطلاقه حديثًا، يهدف هذا البرنامج إلى تخفيف عبء زيارة المواطنين لمقر الوزارة للحصول على المعلومات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، ولضمان تقديم الطلب بشكل صحيح، يجب اتباع الخطوات التالية:

أولاً، قم بزيارة رابط الموقع الرسمي لمنصة الضمان المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

ثم قم بإدخال بياناتك بشكل صحيح.

وقم بالموافقة على شروط وأحكام المنصة.

بعد ذلك، قم بالتسجيل وأدخل رمز التحقق الذي تم إرساله عبر الرسائل الهاتفية.

ثم أدخل رقم الهوية وكلمة المرور واضغط على زر التسجيل.

شروط الحصول علي الضمان الاجتماعي

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الضمان المطور، وتشمل:

الجنسية السعودية والإقامة الدائمة في المملكة.

تقديم دليل يثبت عدم امتلاك عقارات أو أملاك تمنع استحقاق الضمان الاجتماعي.

أن يكون الدخل الشهري للفرد دون المستوى الذي يمنعه من الاستحقاق للضمان.

تقديم وثائق تثبت الحالة الاجتماعية للفرد.

توفير إثبات على عدم القدرة على العمل وحالة صحية تستدعي الاحتياج للضمان الاجتماعي.

أن لا يتجاوز العمر 35 عامًا.

عدم استفادة المتقدم من أي مساعدات أخرى.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المتقدم

تشمل الفئات المستحقة للحصول على الضمان المطور ما يلي:

الأسر الفقيرة التي تواجه ظروف معيشية صعبة وتعاني من صعوبات اقتصادية.

النساء الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن ولا يمتلكن دخلاً يكفي لإعالة أنفسهن بعد الفقد.

الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة ودعم إضافي لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

تلك الفئات المختلفة لديها أهمية كبيرة في الحصول على الضمان الاجتماعي لتوفير الدعم والحماية الاجتماعية لهم وضمان حياة كريمة ومستقرة.