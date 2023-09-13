“ودع الايجار الحديث” رابط تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2023 والشروط المطلوبة

رابط تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2023، يهتم عدد كبير من المواطنين وخاصة الشباب التعرف على رابط تقديم شقق الاسكان الاجتماعي التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من الفئات بعد أن أعلنت وزارة الاسكان والتعمير عن طرح وحدات سكنية جديدة بمقدم يصل إلى 30 ألف جنيه وتقسيط الباقي على 10 أو 15 عام، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2023.

رابط تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2023

حيث أعلنت وزارة الاسكان والتعمير عن تدشين رابط تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2023 ، تيسيراً على المواطنين ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية وإليمن خطوات التقديم.

الدخول على رابط وزارة الاسكان والتعمير من خلال هذا الرابط.

ادخل على شقق الاسكان الاجتماعي.

ثم اختر الوحدة المناسبة لك .

اختر قيمة المقدم سنوات سداد التقسيط.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

اضغط على ارسال الطلب.

شروط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي

وقد أعلنت وزارة الاسكان والتعمير عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين لحجز وحدات سكنية في الاسكان الاجتماعي والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام.

ألا يقل دخل المتقدم عن 6000 جنيه للأعزب.

ألا يقل راتب المتقدم عن 8000 جنيه للمتزوج.

أن يلتزم المتقدم بتقديم كافة الأوراق المطلوبة في الموعد المحدد .

ارقام صندوق الاسكان الاجتماعي

ويمكنكم الاستعلام عن الطلبات المقدمة والتواصل مع صندوق الاسكان الاجتماعي من خلال الاتصال على الأرقام التالية: