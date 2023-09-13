نتائج مسابقة الأساتذة 2023.. خطوات الاستعلام حسب الولاية عبر موقع وزارة التربية الوطنية

يترقب الطلاب من جميع ولايات الجزائر الإعلان عن نتائج مسابقة الأساتذة 2023 التي تقدم بها عدد كبير من المعلمين الفترة الماضية وفقاً للموعد التي حددته وزارة التربية الوطنية، حيث كشفت الوزارة أن الاستعلام عن النتائج يكون بشكل إلكتروني حسب المنظومة التعليمية الجديدة لتوفير الوقت والمجهود على المتقدمين، نتائج مسابقة الاستاذة ضمن الكلمات المفتاحية التي تتصدر محركات جوجل منذ عدة أيام ومازل المتقدمين بحاجة شديدة لمعرفة النتائج استعداداً لحضور المقابلة الشخصية وتقديم الأوراق والمستندات الرسمية لتأكيد القبول في الوظيفة.

حيث تأتي مسابقة الاساتذة ضمن الوظائف التعليمية بنظام التعاقد لعدة سنوات ويتم تعيين عدد كبير من المعلمين والمعلومات وفقاً للشروط والمعايير التي أعلنت عنها الوزارة في اللائحة قبل فتح باب التسجيل، واليوم عبر موقعنا البديل ننشر لحضراتكم نتائج مسابقة الأساتذة 2023.

نتائج مسابقة الأساتذة 2023

تعد مسابقة الأساتذة واحدة من أهم الفرص التي يحصل عليها المتقاعدين عن العمل وتختار فيها وزارة التربية الوطنية أكبر عدد من المرشحين حسب الخبرة والكفاءة للمتقدم، والهدف من تلك المسابقة زيادة فرص العمل للمتقاعدين وتقديم خدماتهم التعليمية للطلاب لأنهم يمتلكون خبرات لسنوات طويلة في مجال التعليم، وهذا لأن الجزائر تسعى جاهداً من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير المنظومة وهذا ما يحسن من مستوى الطالب ويزداد وعي ويكون لديه مهارات جديدة للتعامل مع الأنظمة الجديدة والمطورة، والجدير بالذكر أن التعليم تقوم بالانتهاء من فحص عمليات التسجيل وكشفت عن الموعد الرسمي لظهور النتائج يوم السبت القادم الموافق 16 من سبتمبر الجاري 2023.

رابط الاستعلام عن نتائج مسابقة الأساتذة