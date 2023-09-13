رابط نتائج توظيف الاساتذة المتقاعدين 2023 برقم التسجيل tawdif.education.gov.dz

رابط نتائج توظيف الاساتذة المتقاعدين 2023، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المعلمين والمعلمات والحاصلين على شهادة البكالوريوس بعد أن تم الإعلان عن نتائج توظيف الاساتذة المتقاعدين 2023، والتي تقدم اليها عدد كبير المعلمين الراغبين في الالتحاق بوظائف التربية والتعليم الجزائرية والتي أعلنت عن فتح باب التقديم خلال الأيام القليلة الماضية، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط نتائج توظيف الاساتذة المتقاعدين 2023.

نتائج توظيف الاساتذة المتعاقدين 2023

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن نتائج توظيف الاساتذة المتقاعدين وذلك بداية من يوم الاربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023 وتحديداً في الساعة الثالثة عصراً، وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بمحل الإقامة وأقدمية الشهادة والتي تتناسب التخصص مع المادة التي سوف يتم تدريسها، وأشارت الوزارة أيضاً إلى أن يوم 16 من سبتمبر الجاري سوف يكون اليوم الرسمكي لإعلان القوائم النهائية الخاصة بقبول الاساتذة وذلك طبقاً للإجراءات التي أعلنت عنها المؤسسات التعليمية وتوزيع الناجحين من المتقدمين .

نتائج مسابقة توظيف الاساتذة المتعاقدين

جدير بالذكر فقد أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم لالجزائر عن نتائج مسابقة توظيف الاساتذة المتقاعدين في الثلاث اطوار تعليمية، وبالفعل تقدم عدد كبير من المتقاعدين، وأعلنت الوزارة عن فرز الطلبات المقدمة وتم قبول بعض الطلبات وتم رفض الطلبات الأخرى، وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بتخصيص رابط الكتروني حتى يتمكن المعلمون من الإطلاع على النتيجة بكل سهولة ويسر.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول