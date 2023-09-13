عروض اليوم الوطني السعودي 1445 وأبرز الخصومات في المختبرات الطبية والمطاعم والسيارات

تزايدت عروض اليوم الوطني السعودي 93 بشكل ملحوظ مع اقتراب موعد هذا اليوم الاحتفالي الذي يصادف يوم 23 سبتمبر، والذي يحتفل به السعوديون سنويًا. تضم هذه العروض مجموعة واسعة من السلع والخدمات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتشكل جزءًا من فعاليات وأنشطة اليوم الوطني، حيث تعكس البهجة والسرور التي يشعر بها كل مواطن سعودي في هذا اليوم العزيز. في هذا المقال، سنستعرض أبرز هذه العروض التي تأتي بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93.

عروض المختبرات الطبية في اليوم الوطني السعودي 93

تشارك مختبرات الدقة العالية في عروض اليوم الوطني السعودي 93 بما يلي:

عرض باقة الدهون بسعر 93 ريال سعودي، ويشمل إجراء 8 تحاليل مختلفة متعلقة بالدهون.

عرض باقة الغدة الدرقية بسعر 93 ريال سعودي.

عرض باقة فيتامين د بسعر 93 ريال سعودي.

عرض باقة العناصر بسعر 93 ريال سعودي، وتشمل 6 تحاليل مختلفة.

عرض باقة الأنيميا بسعر 93 ريال سعودي.

عرض باقة السكر بسعر 93 ريال سعودي.

عروض المطاعم في اليوم الوطني السعودي

تشارك مطعم مشوار في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي 93 من خلال عروضه المميزة. تتضمن هذه العروض:

عرض خاص يتضمن 2 ساندوتش مشاوي كومبو (كباب دجاج، كباب لحم، شيش طاووق، أو أصالة لحم) بسعر 25 ريال سعودي، يسري هذا العرض حتى يوم السبت 30 سبتمبر 2023.

عروض اليوم الوطني السعودي على السيارات

يشارك معرض عبد اللطيف جميل للسيارات، في عروض اليوم الوطني السعودي 93 بعروض استثنائية لا تُفوت. تتميز بالمزايا التالية:

بيع بالتقسيط بدون دفعة أولى.

لا يتطلب وجود كفيل.

تشمل العروض لعبد اللطيف جميل للسيارات سيارات مثل تويوتا ياريس Y بقسط شهري 1,199 ريال سعودي، تويوتا كورولا بقسط شهري 1,449 ريال سعودي، وتويوتا كامري بقسط شهري 1,699 ريال سعودي.

تتوفر العروض من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2023، مع مدة تمويل تصل إلى 60 شهرًا، بمعدل نسبة سنوي يبدأ من حوالي 18% ومصاريف إدارية تبلغ 1%.

عروض المعرض الوطني للسيارات

المعرض الوطني للسيارات يشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي 93 بعروض سيارات لا تقاوم، حيث تتميز عروض وطني للسيارات بالعديد من المزايا، بما في ذلك:

بيع بالتقسيط.

إعفاء من القسطين الأولين.

تظليل السيارة مجانًا.

بدون رسوم إدارية.

بدون دفعة أولى.

تشمل العروض سيارات مثل كيا كارينز 2023 بقسط شهري يبدأ من 1,695 ريال سعودي يشمل قيمة الضريبة المضافة، وكيا سونيت 2023 بقسط شهري يبدأ قيمته من 1,499 ريال سعودي تشمل أيضًا قيمة الضريبة المضافة.