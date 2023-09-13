pdf اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الدفعة الخامسة 2023 الوجبة الأخيرة|منصة مظلتي

اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الدفعة الخامسة 2023 الوجبة الأخيرة، يهتم عدد كبير من الأشخاص في شتى المحافظات العراقية الاطلاع على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة التي أصبحت محور اهتمام عدد كبير من الأشخاص خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الدفعة الخامسة 2023 الوجبة الأخيرة.

اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الدفعة الخامسة 2023 الوجبة الأخيرة

حيث تعد اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الدفعة الخامسة 2023 ، من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنيت بالعراق، خاصة مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي 2023-2024 وشراء الكثير من المستلزمات والأدوات المدرسية، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم التي أعلنت عنه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر الفقيرة والغير قادرة على شراء ما يلزمهم من مأكل ومشرب سلع غذائية.

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن فتح باب التقديم للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية إلا أنها وضعت عدد من الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الراغبين في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية والتي جاءت كالتالي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم عراقي الجنسية.

ألا يكون مستفيد من أي برامج دعم تقدمها الحكومة العراقية.

ألا يكون المتقدم لديه دخل ثابت أو مصدر رزق شهري.

كما يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة