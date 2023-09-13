رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 بالرقم القومى وزارة التضامن الاجتماعي

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023، تبذل وزارة التضامن الاجتماعي جهد كبير لكي تساهم في حل جميع الأزمات التي يمر بها المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المتعففة، تنظر وزارة التضامن إلى الفئات البسيطة بنظرة قلب رحيم لكي ترفع عنهم كل الأعباء والمعاناة التي يعيشون فيها بسبب الأزمة الأقتصادية التي تمر بها البلاد، يحصل حاملي كارت الخدمات المتكاملة على الكثير من الخدمات بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنهم ضمن الفئات الأولى بالرعاية ويقع عليهم ضرر كبير بسبب ظروف المعيشة، يمكن للمواطنين التسجيل للحصول على كارت الخدمات المتكاملة حالة مطابقة الشروط وفقاً للمعايير المعلن عنها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي فرصة الاستعلام عن الخدمات التي يحتاج إليها المواطن بشكل إلكتروني

أولاً الضغط على هذا الرابط وزارة التضامن الاجتماعي. اختيار الخدمات المتكاملة. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة. الضغط على استعلام وسوف تظهر النتائج على الفور.

المميزات التي يحصل عليها حاملي كارت الخدمات المتكاملة

وصل إجمالي المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة حسب تصريحات وزارة التضامن أكثر من 180 ألف مواطن، من بين ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقات المختلفة وكبار السن والمرأة الأرملة والمطلقات، ولكل من يحمل كارت الخدمات المتكاملة يمكنه الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية بشكل مجاني ويتم تسهيل المهام الصعبة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة، سواء التأمين الصحي أو في المواصلات العامة وغيرها الكثير، كما يوجد مزايا كثيرة لحاملي الكارت منها إتاحة العديد من الفرصة للعمل بالمؤسسات الحكومية بنسبة 5% الحصول على وحدات سكنية بدون مقابل و الجمع بين معاشين في نفس الوقت و الكشف بالمجان في جميع المستشفيات الحكومية والإعفاء من جميع الرسوم والضرائب والالتحاق بالمدارس والجامعات المتخصصة لفئات الدمج.