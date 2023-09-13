خلي بالكم علشان هتغيب.. أماكن قطع المياه في هذه المحافظة اليوم

في إطار الجهود المبذولة من أجل العمل على تطوير جميع المرافق المختلفة بالمحافظات وعلى مستوى جمهورية مصر العربية، أعلنت محافظة الدقهلية في بيان لها اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023 عن قطع المياه في لعدة ساعات اليوم، بسبب أعمال الصيانة التي تقوم الشركة بها خلال تلك الفترة، مع العلم أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قامت بنشر منشور عبر الصفحة الرسمية الخاصة به لتحذير جميع السكان والمواطنين من أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء فترة الانقطاع.

موعد انقطاع المياه في الدقهلية

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، أن مدة قطع المياه داخل المحافظة تستمر إلى 8 ساعات، حيث إن هذا الانقطاع جاء بغرض أعمال الصيانة الشهرية التي تقوم بها الشركات من وقت إلى أخر، موضحه أن قطع المياه اليوم يكون بسبب الصيانة على خط مياه شرب قطر وصل إلى 630 مم في مدينة دكرنس، بينما تتم كذلك أعمال الصيانة على خط مياه قطره وصل إلى 400 مم في مياه العزازنة.

أماكن قطع المياه في الدقهلية اليوم الأربعاء

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن المناطق التي تشملها قطع المياه اليوم الأربعاء تتمثل في “كفر أبو ناصر، ديمشلت، دموه، أشمون”، مما طالبت كذلك جميع المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوى أو استفسارات بشأن توفير الاحتياجات اللازمة من المياه خاصة في المستشفات والجهات التي هي في حاجه إليها، ووفرت رقم الاتصال أمام المواطنين الراغبين في الإبلاغ عن أي مشكلات تواجههم وهو “125”.