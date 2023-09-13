تم الإعلان من قبل وزارة الحرس الوطني عن نتائج القبول في الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، مما يشكل خبرًا مهمًا للمتقدمين والمهتمين بالانضمام إلى صفوف الحرس الوطني، يمكن للمتقدمين الاطلاع على هذه النتائج بسهولة ويسر من خلال رابط مخصص يتوفر على موقع الحرس الوطني السعودي.

رابط نتائج الحرس الوطني 1445

أوضحت وزارة الحرس الوطني أنه سيتم إشعار المقبولين بنتائجهم عبر رسالة نصية ترسل إلى الهاتف الجوال المسجل في ملف التقديم، ولا يقتصر الأمر على ذلك، حيث تم الإعلان أيضًا عن الشروط اللازمة لتحقيق القبول في الحرس الوطني، مما يعزز الشفافية ويساعد المتقدمين على فهم المعايير المطلوبة والتحضير بشكل مناسب، هذه الأخبار تأتي بمثابة فرصة مهمة للأفراد الراغبين في الانضمام إلى هذا الجهاز الأمني البارز وتحقيق طموحاتهم المهنية.

الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني برقم الهوية

للتحقق من نتائج القبول في الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، يمكنك الآن الاستعلام بسهولة باستخدام رقم الهوية الوطنية من خلال الخطوات التالية:

ابدأ بتسجيل الدخول إلى بوابة وزارة الحرس الوطني.

أدخل رقم الهوية الوطنية وكذلك وتاريخ الميلاد في الحقول المخصصة.

بعد ذلك، انقر على كلمة “بحث”، وستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بنتائج القبول في الحرس الوطني لعام 2023-1445.

خطوات التقديم في وظائف الحرس الوطني

للتقدم في وظائف الحرس الوطني، ينبغي اتباع الإرشادات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة الحرس الوطني.

أدخل رقم الهوية الوطنية للمتقدم في الحقل المناسب.

أدخل تاريخ ميلادك بالتقويم الهجري في الحقل المخصص لهذه الغاية.

اضغط على زر “بحث” للبدء في استعلام نتائج التقديم.

ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بنتائج المقبولين في الاختبارات النهائية بعد ذلك.

شروط القبول في الحرس الوطني

ليتم قبول المتقدمين في الحرس الوطني، يجب توفر الشروط التالية:

العمر لا يقل عن 18 عامًا.

الطول لا يقل عن 160 سم.

يجب أن يحصل المتقدم على تقدير جيد في التخصص المطلوب من قبل الوزارة.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية، وفي حالة الزواج يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية ولا تحمل جنسية أجنبية.

يجب أن يكون المتقدم ناجحًا في الكشف الطبي وأن يكون لائقًا من الناحية الطبية، وألا يكون قد اتهم بأي عقوبات تنطوي على خرق الأمانة والشرف.

يتطلب القبول أيضًا توفر بطاقة تصنيف سارية لحظة التقديم، واجتياز جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية المطلوبة.

الأوراق اللازمة للتقديم على وظائف الحرس الوطني

يجب تحضير الوثائق والأوراق المطلوبة لتقديم طلب للانضمام إلى الحرس الوطني السعودي للعام 2023-1445، تتضمن هذه الوثائق ما يلي: